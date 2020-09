Carlos Loret agradece publicidad de AMLO: "no tengo cómo pagar", dice | Especial

El expresentador de noticias de Televisa, Carlos Loret de Mola agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por la publicidad gratis que el mandatario le da en su conferencia de prensa matutina, donde el mandatario federal ha citado el periodista para defenserse de acusaciones en su contra.

Carlos Loret, propietario del portal "LatinUs", se ha convertido en uno de los comentaristas más críticos de la administración de López Obrador, a quien ha acusado de llevar al país por un mal rumbo, además del mal manejo que ha tenido de la pandemia de coronavirus.

La última cita de AMLO a Loret, fue luego de que el presidente citara su texto: "Dos mafias que hicieron el mismo salto al mismo partido", en donde el expresentador de noticias asegura que los peores críticos de la 4T, son aquellos que han estado en las filas del movimiento.

Dos mafias que hicieron el mismo salto al mismo partido. #MiColumna ⁦⁦@Univ_Opinion⁩ de ⁦@El_Universal_Mx⁩ https://t.co/fAjpBNRS7N — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) September 9, 2020

"Imagínense si es un artículo de Loret de Mola sobre nosotros, pues ya nada más con el título, ya se sabe que es un ataque. No hay análisis, no hay una reflexión. No es una crítica fundada, constructiva. Es un ataque", dijo AMLO en su conferencia de prensa.

Agradece Loret publicidad de AMLO

Tras las declaraciones del mandatario, Loret agradeció la publicidad que le hace, además de que se dijo muy contento de que el presidente leyera sus columnas.

Carlos Loret de Mola se ha convertido en uno de los críticos más asiduos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: especial.

"Eso de que diga que no los lee, ¡sí los lee! y a mí me da mucho gusto, me llena de orgullo, pues tan los lee que hasta los pone en las mañaneras", declaró Loret de Mola en su programa "Así las Cosas" de W Radio.

"No tengo cómo pagar esa publicidad, tengo mucho que agradecer", sentenció.

Antes de esta crítica, Loret de Mola ya había dado de qué hablar, luego de que en su portal realizará una parodia de "La Mañanera", donde se burla del presidente mexicano junto con compañero, Brozo, también expresentador de Televisa, de la reacción que tuvo ante los videos donde aparece su hermano Pío Obrador recibiendo dinero para financiar el movimiento del ahora mandatario.

En ese entonces, se citó la parodia en la conferencia de prensa, al tiempo que AMLO pidió a Loret y Brozo que hablaran sobre sus patrocinadores, que dijeran "quién pompó", haciendo referencia a quién financia los programas y la producción que metía en ellos.