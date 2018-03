Capturan a miembros del Cártel del Pacífico

Seis miembros del Cártel del Pacífico fueron detenidos tras una fuerte balacera

Tras una fuerte balacera,Durante un operativo en la colonia Vicente Guerrero, los agentes fueron agredidos a tiros por lo que se vieron obligados a repeler el ataque. Luego de la refriega, personal de dicha agencia, de la Sedena y de la policía municipal aprehendieron a seis sujetos, presuntamente integrantes del Cártel del Pacífico. En el enfrentamiento, uno de los agresores resultó herido, pero no fue reportado como grave. A los detenidos se les decomisaron dos armas cortas y cantidades no reveladas de cocaína, cristal y marihuana. Previo a este enfrentamiento, elementos de la fiscalía estatal detuvieron a dos sujetos, quienes trataron de extorsionar a comerciantes a cambio de no hacerles daño. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y también se les investiga por participar en otros hechos delictivos.