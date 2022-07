Captan presunta cabeza de perro en taquería de CDMX

En redes sociales circula una imágen que ha causado gran polémica, pues un usuario tomó una fotografía de lo que parecer ser una cabeza de perro en una taquería de CDMX.

En la imágen que ha causado gran repulsión se observa presuntamente una cabeza de perro sobre la tabla para picar carne, lo que ha provocado que los comensales se pregunten si la carne que ingieren es de res o de perro.

De acuerdo con el usuario que compartió la fotografía, la imagen la tomó después de ir a comer a una famosa taquería donde venden 3 tacos por 5 pesos.

Taquería de CDMX presuntamente servía carne de perro en vez de res

Esta es la foto tomada en la taquería

Según relató el usuario, después de terminar de comer se percató que la cabeza de res con la que hacían los tacos tenía un aspecto muy parecido a la cabeza de un perro, pues aseguró que tenía nariz y hocico similares a los de un canino, por ello decidió tomar una fotografía y compartirla en redes sociales para conocer la opinión de los internautas.

El usuario se negó a revelar el nombre y la ubicación exacta de la taquería en cuestión, por lo que los internautas aseguraron que ahora dudarán en acudir a este tipo de taquerías.

Cabe indicar que en la Ciudad de México ya se han sido descubiertos otros establecimientos donde preparan tacos de perro en lugar de tacos de res, tal fue el caso de una taquería que se contraba en la zona de Indios Verdes.

Además, el pasado 27 de abril, en Edomex, se vinculó a proceso a Jorge N. y Julio César N. quienes fueron acusados de maltrato animal al ser señalados como carniceros que mataban perros para vender la carne a las taquerías de la Ciudad de México.

Te puede interesar: México está hecho de tacos; hay MÁS taquerías que escuelas, son 155 mil

¿Qué pasa si comes tacos de perro?

Consumir carne de perro podría ser peligroso para la salud de los humanos

Cuando se consume carne de perro que proviene de una fuente no regulada los riesgos sanitarios son por zoonosis, es decir, que existen enfermedades que se pueden transmitir de los perros a los humanos, especialmente cuando estos no son criados para consumo y no se vigila que se encuentren en buen estado de salud al ser sacrificados.

Es por ello y por el maltrato animal que sufren estos caninos que ha causado alarma la fotografía de la presunta cabeza de un perro captada en una taquería de CDMX.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram