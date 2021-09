Captan “milagroso destello” en plena misa en iglesia de Coahuila

Los milagros son conceptos de un evento inusual que se cree sobrenatural pero que muchas veces ayudan al hombre a afrontar situaciones difíciles, y en esta ocasión un grupo de feligreses fue testigo de un “milagroso destello” en una iglesia de Saltillo, Coahuila.

A través de Facebook circuló una fotografía en donde mostraba este inusual hecho ocurrido en la iglesia San Martín de Porres, donde fue captado el momento en el que una luz iluminó el altar.

Y es que los centros ceremoniales de este estado han sido testigos de eventos sobrenaturales y hasta de violencia, como hecho ocurrido en meses pasados en donde un hombre armado ingresó a una iglesia de Coahuila e hirió a dos personas.

¿Milagro en iglesia de Coahuila?

El inusual hecho fue compartido en redes sociales.

De acuerdo a lo narrado en la publicación de redes sociales, los hechos ocurrieron en la iglesia San Martín de Porres, cuando el sacerdote José Francisco Borgetti alzó la hostia en la consagración y decenas de personas aseguraron haber visto que la hostia consagrada proyectó una luz propia, como si se trata de un “flashazo divino”.

Ante lo ocurrido, el sacerdote explicó que él no se percató de los hechos, por lo que fue hasta el final de la celebración cuando los feligreses se acercaron a decirle y enseñarle la fotografía en donde quedó plasmado el inusual hecho.

“Y hay gente sencilla que Dios les da esas muestras, yo no lo vi, yo no lo percibí, la gente lo percibe, no es la única ocasión, ha habido varias misas en que lo percibe. Si Dios quiere regalarles esa manifestación es para decirles a todos que hay que regresar hacia lo central”, señaló en una entrevista para Milenio.

Por su parte, el Obispo de Saltillo, monseñor Hilario González, calificó lo acontecido durante la celebración como “un flashazo de gracia divina”, sin embargo, destacó que el verdadero milagro es que “Jesús está ahí”, por lo que señaló que pudo haber tratado de un efecto físico explicable.

¿Qué tipo de milagros existen?

En Coahuila, la hostia consagrada proyectó una luz propia, como si se trata de un “flashazo divino”

Los milagros de Jesús son hechos sobrenaturales que se le atribuyen a Jesucristo en el curso de su vida terrenal, mismos que han sido recopilados en el Nuevo Testamento de la Biblia. Estos milagros son clasificados en cuatro tipos: curaciones, exorcismos, resurrección de los muertos y el control sobre la naturaleza.

En el caso del “milagroso destello” registrado en la iglesia de Coahuila, la publicación de redes sociales se ha viralizado y ha recopilado opiniones encontradas, ya que mientras algunos aseguran que se trata de un “milagro”, otros indican que se trata de un efecto físico. Y tú, ¿qué opinas? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

