Captan a un hombre enfurecido destruyendo una taquería

El pasado 2 de noviembre, un hombre destruyó una taquería por el exceso de música que esta profería. Según el sujeto, ya había pedido en varias ocasiones que bajaran el escándalo, pues tiene un bebé en casa.

Sin embargo, parece ser que el ruido no paró, pues el vecino bajó a las 4 de la mañana para destrozar el inmueble. La empleada de la taquería afirmó que ella no podía hacer nada, pues el ruido no provenía del comercio, sino de un carro de uno de los clientes.

Joven causa destrozos en una taquería en Cuautla

Pero al jóven padre no le importó, pues en el video se puede ver como empuja mesas, avienta bancos y hasta corretea a un taquero. En La Verdad Noticias creemos que todo esto lo hizo el hombre para llamar la atención de las autoridades, pues en la grabación se escucha que al sujeto decir:

"ahora sí va a venir la policía"

Otros accidentes en taquerías

Otros accidentes en taquerías

No es la primera vez que sucede un altercado en alguna taquería mexicana. También el 2 de noviembre del 2022, pero en la Ciudad de México, específicamente en la alcaldía Gustavo A. Madero, se desató una violenta pelea dentro de un local de tacos, pero en esta ocasión, los policías fueron partícipes de la trifulca.

Te puede interesar: Acusan a cliente de usar cucaracha para comer gratis en taquería de Mérida

Hombre ataca a menor de edad en taquería de la CDMX

Hombre ataca a menor de edad en taquería de la CDMX

Otro accidente similar sucedió el pasado mayo. Fue grabado por cámaras de seguridad, el violento ataque que sufrió un menor de edad en una de las sucursales de taquearte. En el video se puede ver como un hombre le lanza un tabique en la cabeza. El adolescente sufrió heridas graves, la parte buena fue que la policía logró aprehender al agresor.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para más noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram