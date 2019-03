¡Captan a Beatriz Müller en prisión! La primera dama comió mole y tomó agua de jamaica

Beatriz Gutierrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: la primera dama del país, se encontraba en compañía de Olga Sánchez, secretaría de Gobernación, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quienes visitaron el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan.

Al lugar, también asistió la titular del Instituto de las Mujeres, Nadine Gasman.

“Estoy consciente, y muy consciente, de que estar aquí no es precisamente un día de fiesta. Y yo por ello, porque sí quiero la libertad y no solo la de ustedes, sino la necesidad de que las cárceles no tengan presos porque amo la libertad, les he traído algo para que se entretengan porque van a salir. Y yo me dedico un poco a esto y he querido regalarles unos libros, les he traído unos libros porque todas además de cantar hermoso, bailar, hacer coreografías, rockolas, guitarras, también pueden leer".