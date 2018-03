Candidata 'Marychuy' denunció fallas en sistema del INE

“El origen de nuestro autogobierno es por causa de los incumplimientos de los acuerdos firmados en San Andrés Larráinzar entre el gobierno federal y el EZLN en representación de los pueblos originarios de nuestro país México”, aseguró.

La aspirante indígena recibió el pasado 15 de octubre su constancia que la acredita como aspirante a la presidencia de la República y desde el lunes 16 inició la recolección del apoyo ciudadano para registrar la propuesta del Concejo Indígena de Gobierno. Tras el trámite, se creó junto con el CNI una red de apoyo en las 32 entidades, con la que en solo dos días se registraron mil 480 auxiliares voluntarios y se prevé que la próxima semana se sumen mil 500 más para reunir las firmas necesarias. Sin embargo, Marichuy denunció hoy que desde un principio ha visto que el sistema electrónico digital no está hecho para el pueblo de México, “para los pobres de este país; sino para los ricos, exigiéndonos tecnologías para la recabación de firmas que en muchas de nuestras comunidades ni siquiera conocemos”. La aspirante presidencial aseguró que “el INE hizo una lista de marcas y modelos de teléfonos que debían tener como mínimo un sistema operativo Android 5.0 en adelante y a unas cuantas horas de comenzar con la descarga de las aplicaciones en los dispositivos nos encontramos con que no es cierta esa lista; nos encontramos con marcas que no están incluidas en el listado y de las que sí están incluidas resulta que no todas funcionan. La descarga es tediosa y puede durar horas”. La mujer nahua del sur de Jalisco explicó que el sistema operativo requiere versiones superiores para que realmente funcione. Otro obstáculo, explicó, es que los teléfonos indicados por el INE “de gama media” cuestan más de cinco mil pesos y los de “gama alta”, más de 12 mil y, peor aún, en éstos tampoco funcionan varias de las marcas y modelos seleccionados. Y fue más allá: “Para que la fotografía sea aceptada debe ser tomada a medio día, pues la luz de la mañana y de la tarde es insuficiente, a menos que haya una lámpara especial que ilumine lo suficiente. Lo anterior significa, si reducimos los días a horas, que contamos con una tercera parte de los 120 días previstos por la ley”. Entonces, recordó que el INE dijo que un registro por esta vía les tomaría 4.30 minutos y, de acuerdo con sus cálculos, les alcanzarían los 120 días que marca la ley electoral para recaudar las más de 866 mil 500 firmas requeridas. Sin embargo, la realidad reveló que un registro puede durar hasta 16 horas por la mala calidad técnica con la que está diseñada la aplicación. “Muchas firmas que recabamos ni siquiera se pudieron subir en muchas horas pues por los lugares por los que íbamos pasando entre Altamirano, Ocosingo y Palenque, donde suele haber buena señal de internet, no servía ni siquiera la señal de teléfono. Y aquellas firmas que se han logrado enviar no reciben el aviso de recibido sino hasta 24 horas después de haber sido enviadas al INE”, denunció desde el templete. Con estas medidas “clasistas, racistas y excluyentes”, dijo, se dan cuenta “que este sistema electoral no está hecho para que seamos los pueblos de abajo los que gobernemos y que las leyes e instituciones del Estado están hechas para los de arriba, para los capitalistas y su clase política corrupta, resultando una gran simulación”. No obstante, comentó que “como es costumbre en nuestros pueblos, rendirnos, vendernos o claudicar no es una opción y redoblaremos esfuerzos para recabar el apoyo ciudadano requerido para figurar como candidata independiente a la presidencia de la República en la boleta electoral del año 2018”. Aún con ese obstáculo impuesto, enfatizó, seguirán trabajando para ampliar y fortalecer la estructura organizativa en todo el país hasta hacer “retemblar en sus centros la tierra y permita la supervivencia de los pueblos originarios y reconstrucción de un México que ha sido intencionalmente despedazado por quienes tiene el poder”. Tras su denuncia pública, criticó que muchos abusos e injusticias del sistema capitalista en los pueblos y comunidades de México no se cuenta en los medios de comunicación “porque hay alguien que les dice qué cosas se tienen que decir y qué cosas se tienen que hacer”. Luego, la activista reiteró que los pueblos indígenas seguirán luchando para que su voz se escuche en el campo y la ciudad.En el acto habló la Comandanta Amada a nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandante General del EZLN del Caracol V “Que habla para todos”, quien coincidió con Marichuy al señalar que “es la hora que el pueblo se organice, que luche, se rebele, se resista donde quiera que estemos en nuestros diferentes lugares y geografías, porque los capitalistas están globalizando la explotación, la destrucción de la humanidad mundial”. La líder consideró que los pueblos indígenas también pueden globalizar su lucha “para hacer la rebelión por todo el mundo, porque tenemos un solo enemigo común que es el sistema capitalista neoliberal”. Una mujer indígena encapuchada identificada como Alejandra, se refirió a la creación de los cinco Caracoles y sus Juntas de Buen Gobierno en cada uno de ellos, desde los cuales empezaron una forma de autogobierno hace 14 años.Dentro de ese sistema, explicó, los pueblos dan confianza a su autogobierno porque sus representantes -hombres y mujeres- vienen de los mismos pueblos, donde son nombrados mediante asambleas de acuerdo de usos y costumbres. Y que no necesitan dinero para publicidad. En el acto también hablaron las comandatas Valentina, Jackeline, otras mujeres indígenas. A diferencia de los otros caracoles a los que Marichuy ha visitado, en la plaza central de Palenque no estuvieron los milicianos uniformados zapatistas, aunque hubo una disciplina militar de hombres vestidos de civil y encapuchados que custodiaron a la también vocera del Concejo Indígena de Gobierno creado por el EZLN y el CNI.