Cancelan concurso de belleza porque los participantes eran 'feos'

Solo seis aspirantes se inscribieron para convertirse en Mr Model Tabasco 2017; a todos, dijo la agencia, les hizo falta “armonía física en rostro y cuerpo”

"Mr Model Tabasco seguirá trabajando para encontrar al máximo exponente de la belleza masculina en el estado", precisó la organización.

“La organización Nacional de Mr Model México lamenta informar que el evento Mr Model Tabasco 2017 ha sido cancelado hasta nuevo aviso. Debido a no cumplir los requerimientos físicos establecidos para la organización”, indicaron.

Los participantes no contaron con el inconveniente morfológico, o no adecuaron sus requerimientos a la belleza local, pero aquello que se anunció comose convirtió en un fracaso luego de que los organizadores, encabezados por Óscar Servín León, anunciaran lade la región, porque los participantes no reunián las características requeridas.La agencia de modelos, pues en la invitación original para el certamen solo se ponía como condición una estatura mínima de 1.78 metros, ser soltero, sin hijos, cuerpo atlético y no ser stripper. Como el mensaje no surtió efecto, y los prospectos no llegaban, los organizadores cambiaron el propósito, llamándolo elTampoco funcionó. Solo seis aspirantes se inscribieron para convertirse en Mr Model Tabasco. A pesar de que la agencia realizó las sesiones publicitarias, y comerciales con los participantes en ropa casual, traje de baño y traje elegante, el concurso fue cancelado, pues ninguno reunía las características.A todos, dijo la agencia, les hizo faltaLa reacción entre los internautas fue de repudio, pues no solo lastiman la autoestima de quienes se inscribieron, sino que lesionan a todo Tabasco.