Cancelan celebraciones del Día del Padre por emergencia sanitaria del coronavirus

Debido a la emergencia sanitaria generada por el nuevo coronavirus, las celebraciones del Día del Padre fueron suspendidas en todo el estado de Veracruz, informó Roberto Ramos Alor, titular de la Secretaría de Salud, durante una videoconferencia de prensa.

De acuerdo con el funcionario de salud estatal, los festejos serán reprogramados "hasta nuevo aviso", en cuanto existan las condiciones sanitarias para ello, con la finalidad de detener la propagación del COVID-19 en el estado de Veracruz, la quinta entidad más afectada por la pandemia en México.

Las celebraciones del Día del Padre suelen realizarse el tercer domingo del mes de junio, que en este caso sería el próximo 21, sin embargo, durante este 2020 no habrá tales, pues la entidad ha entrado en "una semana de conciencia social en salud", para demostrar que puede guardar las recomendaciones sanitarias.

Dando seguimiento al panorama del coronavirus (COVID-19), informamos que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad han sido estudiados 11 mil 533 casos, de los cuales 4 mil 83 resultaron negativos.



"Todos estamos juntos en este barco, vamos a cuidarnos entre todos: que vamos a respetar y hacer fila con metro y medio de distancia cuando estemos en un mostrador; que no vamos hacer fiestas entre amigos ni reuniones; y que si no tengo nada importante que hacer afuera, no lo hago”, declaró Ramos Alor.

Veracruz se acerca a una etapa muy compleja de la pandemia

El titular de la Secretaría de Salud en Veracruz, recordó a la ciudadanía que el estado se mantiene en Semáforo Rojo, al tiempo que la entidad se acerca a “una etapa muy, pero muy compleja", en la que sus habitantes deben demostrar que saben comportarse, dijo.

Veracruz es la quinta entidad más afectada por la pandemia en México.

En este contexto, advirtió a la población que "si no seguimos al pie de letras las medidas, el próximo viernes, regresaremos a las medidas de restricción que veníamos aplicando cada fin de semana”, pues el número de casos confirmados no ha tenido una baja desde hace varios días.

“Se pospone el Día del Padre hasta nuevo aviso, no debemos relajar las medidas, sigan todas las recomendaciones que les damos”, puntualizó.