Campaña de Javier Duarte fue financiada por Odebrecht, pagaría 'Javidu' con presa

Odebrecht habría financiado la campaña electoral del ex mandatario de Veracruz, Javier Duarte

Sale a la luz que Odebrecht también está ligado a Javier Duarte mediante el financiamiento de su campaña electoral cuando contendía por la gubernatura del estado de Veracruz, siendo que la compañía brasileña habría aportado la cantidad de 500 mil dólares, esto a cambio de que de llegar a la silla de la entidad veracruzana, Duarte pagaría el favor con una presa.

Sin embargo, dicho pago no pudo efectuarse debido a que los habitantes de unas diez comunidades que rodean al río La Antigua, detuvieron el proyecto de construcción de una presa, misma que había sido pactada por Javier Duarte y Odebrecht.

Duarte pretendía devolver 'el favor' a Odebrecht con la creación de una presa pero comunidades lo impidieron

A decir de diversas indagatorias ministeriales estatales, señala que la relación entre la brasileña y el ex gobernador de Veracruz, quien aún está preso en el Reclusorio Norte está en pie desde el proceso electoral de 2010 cuando tendría lugar el cambio de gubernatura del estado de Veracruz.

Cabe mencionar que fueron ex directivos de la empresa Odebrecht quienes declararon sobre la aportación de 500 mil dólares a la campaña de quien en ese momento era el candidato del PRI y favorito para ganar la justa electoral, lo cual sucedió.

Fue en el mes de agosto del 2011, cuando el veracruzano, Javier Duarte de Ochoa realizó un viaje a Sao Paulo para reunirse con el presidente de la empresa brasileña; Marcelo Odebrecht, encuentro que meses después tendría lugar en Veracruz.

Javier Duarte buscaba pagar su deuda con Odebrecht

Tan solo casi dos años después de aquel primer acercamiento entre Javier Duarte y la compañía brasileña, el en ese entonces gobernador de Veracruz, presentaría el Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, por medio del cual intentó ceder los derechos del Río La Antigua a la empresa Odebrecht, sin embargo; este pago habría sido frustrado por los habitantes de diversas comunidades que se dijeron inconformes, pues indicaron que de construirse la presa resultarían afectados.

Sin embargo, los planes ya estaban sobre la mesa y se había estipulado que para la realización del proyecto de presa, mediante la creación de una sociedad pública-privada, con inversión de 7 mil 500 millones de pesos, de estos 72 por ciento será aportado por Obrecht, en tanto 355 millones de pesos, serían aportados por el gobierno de Duarte.

Actualmente Javier Duarte se encuentra tras las rejas

Para que se llegara a concretar dicho proyecto, Odebrecht habría obtenido dos permisos en 2013 con la finalidad de generar electricidad por parte de la Comisión Reguladora de Energía, con la intención de que la empresa brasileña llevara a cabo la construcción de una presa y una hidroeléctrica para abastecer, sin que fuera necesario cabe mencionar, de agua y electricidad a Xalapa, Veracruz.

Al parecer al ex gobernador veracruzano, Javier Duarte no le habría importado que el río La Antigua contara desde el año de 1935, con una veda emitida por el presidente Lázaro Cárdenas para no ser alterado. Siendo que lo que pretendía llevar a cabo, terminaría por afectar a más de 21 comunidades cercanas a dicho caudal, las cuales depende del agua de este río, debido a que gran parte vive del ecoturismo, del campo y de la pesca.

