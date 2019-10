Camiones con asientos ¡4D!; se burlan del transporte público en México

Miles de mexicanos utilizan día con día el transporte público para trasladarse de un lugar a otro, pero uno de los principales problemas son las pésimas condiciones en las que se encuentran.

En las redes sociales se ha vuelto viral el video de tan solo 22 segundos que muestra los “nuevos” asientos del transporte publico de Puebla, descritos por los usuarios como “lo más modernos en todo México” o como “asientos 4D”.

En las imágenes se puede ver como un asiento flojo de una ruta de transporte se mueve chocando con el asiento de alado mientras circulada la unidad. A pesar de ser un tema sumamente molesto para muchos, como “buenos mexicanos” las redes sociales no perdieron la oportunidad de tomar los hechos con humor.

En Puebla ya se nota el incremento en la tarifa. En algunas unidades ya tenemos asientos 4D �������� pic.twitter.com/A3LyqTqhn7 — Qué chula es Puebla (@PueblaEsChula) October 15, 2019

“En Puebla ya se nota el incremento en la tarifa. En algunas unidades ya tenemos asientos 4D”, escribió en Twitter un usuario.

PODRÍA SER MENTIRA

De acuerdo con decenas de usuarios, el video es de hace varios meses pero tras el aumento de la tarifa de transporte público se hizo viral como una forma de atacar al gobierno en curso.

Ahora, gracias a la autorización de la Secretaría de Transporte, el costo del pasaje en Puebla ha aumentado a un mínimo de 8 pesos por las unidades curvan y 8.5 para los camiones.

Se sabe que las autoridades realizan supervisiones de las unidades en las más de 100 rutas en la capital, zonas conurbada y los principales municipios del interior de Puebla para evitar algún abuso o registrar este tipo de “problemitas” en los camiones del transporte público.

Este tipo de problemas no solo se presentan en Puebla, en otros estados de la República de México, usuarios compartieron fotografías de los malas condiciones en las que se encuentra el transporte público, acusaron a los propios ciudadanos de no respetar y no cuidar los camiones o combis en las que viajan día a día.