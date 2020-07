Camioneros de Veracruz protestan contra la extorsión de la Policía en carreteras

Camioneros integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) se manifestaron esta mañana sobre las principales calles de la capital de Veracruz, en contra de la extorsión que son víctimas por parte de elementos de Tránsito, Transporte, Policías Viales, además de personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, informó la agencia de noticias AVC.

La manifestación en contra de la extorsión comenzó en la colonia 21 de marzo con una caravana de sus unidades, la cual se extendió al bulevar Xalapa-Banderilla, uno de los principales accesos a la capital del estado que no se vio interrumpido. Exigieron al gobernador Cuitlahuác García Jiménez que pare tales actos de corrupción.

Sin embargo, debido a la falta de atención de las autoridades, comenzaron una protesta con cartulinas donde escribieron leyendas como “No más retenes que sólo los ocupan para extorsionar a los transportistas en Xalapa, SSP, Seguridad Vial” o “Señor gobernador somos hombres camión, no delincuentes. No más corrupción, no maltratos de la policía vial”.

La manifestación se realizó con bloqueos parciales en la ciudad de Xalapa.

Camioneros piden eliminar Policía Vial en Veracruz

Juan Ciro Duran Mendoza, consejero nacional de Amotac, exigió al gobierno dirigido por Cuitláhuac García que se elimine a la Policía Vial, debido a las "severas" afectaciones hacia los transportistas del estado.

“Pedimos la destitución de la Policia Vial, no estoy de acuerdo de que nace en el 2014, se crea la policia vial, nunca estuve de acuerdo que me infraccionara un elemento con un arma debajo del brazo, desde ahí lo traemos”, declaró Duran Mendoza a la agencia de noticias AVC.

Como ejemplo a sus demandas, Duran Mendoza contó que el pasado viernes 3 de julio, elementos de la Policía Vial detuvieron a un camionero de Amotac, el cual fue golpeado por los uniformados bajo el argumento de que no traía el casco ni placas de circulación.

“El día sábado con un carro que nos detuvieron en Lázaro Cárdenas a las 12:30 del día, y el viernes hubo una agresión a un motociclista hijo de un compañero agremiado, donde llegan a la agresión, lo esposan, le ponen el pie en el cuello, lo meten a San José, faltas, según porque no traía el casco puesto y a lo mejor no traía placa, hay una infracción, un reglamento que debe aplicarse, y no llegar a las agresiones” dijo.

El lider de Amotac aseguró también que han detectado ciertas avenidas de Xalapa donde suelen cometerse dichos abusos con más frecuencia, siendo la avenida Lázaro Cárdenas y en el bulevar Xalapa-Banderilla los más usuales pues son paso obligado del transporte de carga.

Asimismo dijo que su manifestación no fue con la finalidad de afectar a la ciudadanía, sino buscar soluciones al problema de extorsión que se da en medio de una crisis económica generada por la pandemia de coronavirus.