Camillero del ISSSTE quema su uniforme al no recibir la vacuna contra COVID-19

En redes sociales circula un video que muestra cómo un camillero suplente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Tepic, se quita su uniforme e identificación para prenderles fuego como protesta por no recibir la vacuna contra Covid-19, pese a estar en la primera línea de batalla, mientras que -dijo- gente detrás de un escritorio se la aplicaron.

“No vale la pena arriesgar mi vida”, camillero

El camillero se identificó como Daniel Guadarrama quien dijo llevar trabajando ocho años en dicho hospital público y que desde que comenzaron los contagios él ha brindado servicio a muchos enfermos del virus SARS-CoV-2.

Camillero del ISSSTE quema su uniforme al no recibir la vacuna contra COVID-19

Guadarrama señaló que con el arribo de cuatro mil 875 vacunas de la farmacéutica Pfizer y BioNTech crecieron sus esperanzas de una protección tras meses de trabajar expuesto al virus SARS-CoV-2, pero a él no lo consideraron para recibir la dosis.

“Estuve trabajando desde que empezó el COVID con la ilusión de que el día de mañana me ganara el derecho a una vacuna y de ver ayer compañeros que realmente estuvieron atrás del escritorio y ver que no lo valoran a uno como suplente, desde hoy dejó de trabajar en el ISSSTE, me quitó la camisa”, manifestó.

Luego de sus declaraciones, Daniel arroja al piso su uniforme e identificación donde les echa un líquido y posteriormente le prende fuego.

“La verdad no vale la pena arriesgar mi vida por personas que no me sabe valorar como trabajador”, recalcó.

CAMILLERO DEL ISSSTE TEPIC, RENUNCIA Y QUEMA SU UNIFORME POR IRREGULARIDADES EN LA APLICACIÓN DE VACUNA



Esto demuestra que la vacuna que llegó a ayer, solo favoreció a unos cuantos y a los familiares de los sindicalizados.#CuarentenaTotal #vacunacontracovid #ISSSTE #Tepic pic.twitter.com/qwemoylpAt — osiris de la paz (@delapazosiris11) January 14, 2021

Covid-19 en Nayarit

Por otra parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de gobierno del Estado, Benito Martínez mencionó que el operativo Covid va a comenzar a cerrar los negocios por completo, no clausura temporal, ya que mucho se les ha advertido de las medidas que debieron de tomar y hasta hoy cumplen a medias.

Te puede interesar: Sufren desabasto de insumos contra Covid-19 en el ISSSTE Acapulco

La alerta en Nayarit se ha disparado, debido a que los contagios de Covid-19, siguen al alza, lo que podría regresar a la entidad al semáforo rojo. En las últimas horas se registraron 85 nuevos pacientes.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado. Síguenos en Google News y mantente informado.