Calma a niños con canción de Taylor Swift durante balacera

Usuarios de redes sociales compartieron un video de la balacera que aconteció en Sonora. En el metraje se puede observar cómo una maestra de kínder trata de calmar a sus alumnos con una canción mientras en el fondo de video se pueden escuchar las detonaciones de armas de fuego y los alumnos se resguardan debajo de sus pequeñas mesas.

El suceso fue grabado en un kínder cercano a Miramar y la ciudad de Guaymas, Sonora, donde al escuchar los disparos la maestra ideó una forma de mantener en calma a sus alumnos al distraelos cantando una canción.

En el video que te presentamos en La Verdad Noticias se puede ver a la docente hablándole a sus alumnos en inglés “come on, i can hear you”, very good everyone, stay down”, mientras los pequeños se esconden debajo de las mesas mientras cantan la canción de Taylor Swift.

Los menores se encontraban aparentemente en su clase de inglés cuando comenzaron a sonar los disparos por lo que para calmar a los niños les pidió que se metieran debajo de sus mesas y que cantaran Shake it Off.

Enmedio del momento tenso la profesora anima a sus alumnos, mientras ella canta con ellos y les distrae afirmando que están haciendo un buen trabajo, recordándoles que deben mantenerse debajo de sus mesas.

Graban momento de tensión en balacera

En el video se puede ver a los menores resguardarse debajo de sus mesas

Durante el mismo acontecimiento, pero en otra ubicación, una persona grabó mientras se refugiaba en un establecimiento de un supermercado Abarrey, el cual estaba al frente de donde se estaba suscitando la balacera.

Durante el video grabado por el hombre, se puede escuchar las ráfagas, tras un tiempo se escucha la calma y la persona decidió salir a ver lo que había acontecido mientras seguía grabando.

El testigo del momento de tensión decide salir de la tienda y comienza a acercarse al lugar del ataque, tras esto hace un zoom al automóvil blanco baleado, donde se encontraba a la presunta víctima de la balacera.

