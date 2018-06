Callan a periodistas por decir la verdad

Del año 2000 al 2018 hay más de 130 comunicadores o periodistas asesinados, en estos homicidios el porcentaje no saber que sucedió realmente es del 99.8% son mínimo los casos, tan solo el 2% se conocen que fue lo que paso con los asesinatos de comunicadores, hay un relativo avance para esclarecer los homicidios de periodistas dijo la periodista, Patricia Mayorga corresponsal de la revista Procesos en Chihuahua.

Del 2005 al 2017 hay 21 periodistas desaparecidos y en este año ya se suma un periodista más de Oaxaca, del 2006 al 2017 hay un promedio de 52 afectados contra medios de comunicación de acuerdo con la comisión nacional de derechos humanos, y en los últimos años se ha incrementado el desplazamiento forzados de periodistas a otros lados de la república u otros países.

Patricia Mayorga corresponsal de la revista Procesos en Chihuahua (En medio)

Reporteros sin frontera reporta que son alrededor de 30 periodistas que han emigrado fuera de su estados donde laboraban, siendo estados como Chihuahua, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Coahuila y Tamaulipas que se catalogan como peligrosos para el trabajo periodístico, donde se ha dado más casos de asesinatos a periodistas.

Patricia Mayorga, mencionó que La violencia a los periodistas se ha definido como una disputa por la verdad, entonces se pude definir que gran parte de los periodistas asesinados se ven obligados a redactar a favor de personas inmiscuida en el narcotráfico o en otras cosas que ponen en riesgo su vida y por eso son secuestrados, desaparecidos o asesinados. La crisis de violencia en el país va en aumento y por qué callan a los periodistas, porque siempre quieren apagar las voces de aquellos que dicen lo que sucede o escriben lo que realmente esta pasado en México y el mundo.

La corresponsal de la revista Procesos en Chihuahua, recalcó que el periodismo ha sido fundamental en los últimos años ante estos brotes de violencia para destapar casos o denunciar casos como Ayotzinapa, para saber realmente lo que paso para que las autoridades no de su versión sino que se investigue y se les da a las personas todo lo que acontece de un hecho. Es importante poner la mirada en todos aquellos temas que no se dicen o que no se conocen y en este contexto me quiero centrar en la visión o en la óptica del gremio periodístico y diferenciarlo de los gremios de comunicación que son diferentes actores