Calderón se hace notar ante renuncia de Urzúa; "lamentó" la situación del Gobierno

Tras darse a conocer la renuncia del ahora ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, se elevó una ola de polémica sobre el Gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), personajes que siempre se han mostrado en contra del tabasqueño, aprovecharon la oportunidad para hacerse notar en redes sociales.

Uno de los primeros, fue el ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, quien desde su cuenta de Twitter, escribió: "Y a los mexicanos se los llevan entre las patas, les está quedando grande el saco a los de la 4T y la economía de México sin bases.”

De la misma manera Felipe Calderón Hinojosa, se pronunció ante la situación y lamentó la situación que está atravesando el Gobierno de AMLO.

“Lamento mucho lo que está sucediendo en el gobierno. La salida del Secretario Urzúa no es buena noticia. Mi solidaridad y apoyo all nuevo Secretario Herrera. Se ve nervioso y tiene razón para estarlo, pero hay que apoyarlo, en particular que el presidente @lopezobrador_ lo haga”

Lamento mucho lo que está sucediendo en el gobierno. La salida del Secretario Urzúa no es buena noticia. Mi solidaridad y apoyo all nuevo Secretario Herrera. Se ve nervioso y tiene razón para estarlo, pero hay que apoyarlo, en particular que el presidente @lopezobrador_ lo haga. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 9 de julio de 2019

Las redes sociales criticaron las palabras de los ex presidentes; aseguraron que "nadie cree" que Calderón realmente lamente lo sucedido.

"Realmente nadie cree que lo lamentes, más bien te alegra tener de donde agarrarte para echar ponzoña. Cínico!"

"#CárcelAlTraidorCalderón Hasta yo estaría nerviosa de estar en jaque de asesinos y apátridas cómo usted. Recuerde al muchacho qué lo increpó y desapareció. #AMLOElPresidenteMásQuerido #EsUnHonorEstarConObrador #YoSuscriboAAMLO #PresidenteYoTeApoyo"

"Anabel Hernández lo acusa de trabajar para el cartel de Sinaloa. Usted no lamenta nada ni le preocupa México, se empinó y se llevó al país entre las patas. En esta vida todo se paga. El tartamudo también. Dios existe y no está ciego!"

Renuncia Carlos Urzúa

Te podría interesar: ¿Qué decía la carta de renuncia que presentó Urzúa al Gobierno de AMLO?

El ahora ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, presnetó su renuncia este martes y fue sorpresivo para todos, pues surante la campaña presidencial de 2018, él fue uno de los principales defensores de la Cuarta Transformación que ahora encabeza López Obrador; también fue un persoje clave para las decisiones tomadas con respecto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.