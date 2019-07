Calderón niega estar obsesionado con AMLO; "no soy enemigo de su administración"

El ex presidente de México durante el periodo 2006-2012, Felipe Calderón Hinojosa, negó estar obsesionado con formar parte de la oposición de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), actual líder del Gobierno Federal del país, indicó además, que no es enemigo de esta administración tal y como se ha comentado en redes sociales.

Calderón Hinojosa, es uno de los principales críticos del gobierno del tabasqueño; pero los usuarios de twitter, están totalmente seguros que el principal, es Vicente Fox Quesada, antecesor de Calderón, pues fue presidente del país durante el periodo 2000-2006; uno de los sexenios más polémicos en la historia de México.

Durante una entrevista para W Radio, el creador de ‘México Libre’, dijo: “No soy el enemigo de esta administración, yo no tengo la obsesión de oponerme al presidente. Siempre he luchado por mis ideas. Tengo muchas pesadillas pero no se me aparece él”.

Así mismo, Felipe Calderón Hinojosa, considera que su nuevo proyecto político ‘México Libre’ se estaría constituyendo como el movimiento opositor del Gobierno de López Obrador.

"Por ahora estamos en la oposición, pero es circunstancial, no nacimos para enfrentar a AMLO, nacimos porque creemos que México tiene que llevarse a un modelo de desarrollo humano sustentable. (...) México Libre se está constituyendo como el movimiento opositor para ser el contrapeso del poder, tenemos de aquí al mes de febrero y estoy seguro de que se incrementará y creo que llegaremos a la meta”.

Las estadísticas, no son amables con Calderón, pues en varias ocasiones, se ha visto que las asambleas que organizan en favor de su proyecto político, no cumplen con el mínimo de gente requerida para lograr registrar a ‘México Libre’ como un partido político.

En muchas ocasiones se ha hablado de que el ex presidente, estaría buscando volver a la silla presidencial del país, de la mano de este nuevo proyecto y pese a que muchos mexicanos no ven bien esta idea, el ex político del Partido Acción Nacional (PAN), sigue con su camino.