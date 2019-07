Calderón dedica SECA felicitación a su esposa vía Twitter, ¿Se acabó el amor?

El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, dedicó una seca felicitación a su esposa, la abogada y ex candidata presidencial Margarita Zavala, quien este 25 de julio, está cumpliendo 52 años de edad.

A través de su cuenta de twitter, el ex líder mexicano, quien dirigió uno de los sexenios más polémicos en la historia de México, escribió un mensaje a la ex primera dama, pero los usuarios de dicha red social, se percataron de que era un mensaje “sin amor”, pues no le escribió ni un “te quiero”.

En su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa, escribió:

“Hoy es cumpleaños de una gran mexicana: abogada, maestra, ciudadana, líder, madres, esposa y compañera. ¡ #FelizCumpleMargarita !”. Hoy es cumpleaños de una gran mexicana: abogada, maestra, ciudadana, líder, madre, esposa y compañera. ¡ #FelizCumpleMargarita ! pic.twitter.com/sXalRy3gcV — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) July 25, 2019

Buscan liderar la política en México

Desde hace algunos meses, la pareja ex presidencial, trae entre manos un proyecto político al que bautizaron como “México Libre”, mismo que ha tenido una serie de fracasos, pues deben seguir ciertos requisitos para que el Instituto Nacional Electoral (INE), pueda registrarlo como partido político.

Felipe Calderón, es un fiel crítico del actual Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desde el 1 de diciembre de 2018.

Cabe mencionar, que Margarita Ester Zavala Gómez, también estuvo en la contienda por la presidencia de México tras conseguir un cierto número de firmas para poder postularse mediante un partido independiente; su llegada a la contienda, fue cuestionada por muchos mexicanos, ya que aseguraban que no estaba sencillo que la ex primera dama, lograr conseguir las firmas suficientes, indicando que pudo haber “mano negra”.

Antes del término de la campaña presidencial, la esposa de Calderón, decidió retirarse, dejando en la competencia a cuatro hombres: Ricardo Anaya, candidato por el Partido Acción Nacional (PAN), José Antonio Meade, candidato por el Partido Revolucionario Institucional, Jaime Rodríguez Calderón, candidato de partido independiente, y Andrés Manuel López Obrador, quien resultó vencedor luego de haber estado luchando por la presidencia durante casi 20 años.

Durante mucho tiempo se especuló que Calderón y Zavala, tenían problemas maritales, pero nunca se logró comprobar nada.

Ahora, nace una nueva pregunta, ¿se acabó el amor?, pues usuarios de redes sociales, aseguran que la felicitación del ex presidente para su esposa, fue seca.