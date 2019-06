Calderón critica siga existiendo la CORRUPCIÓN en México; ataca gobierno de AMLO

Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, volvió a criticar el actual Gobierno del país encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO); pidió explicaciones del porque AMLO no ha acabado con toda la corrupción que existe en México, en sus primeros seis meses de gobierno.

Calderón Hinojosa, aprovechó el ataque de un seguidor de la oposición de AMLO, para también cuestionar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, por haber asistido al mitin presidencial en Tijuana. Felipe Calderón.

A través de su cuenta de Twitter, Fox Quesada escribió:

“Decía el Presidente @lopezobrador_ que la corrupción se iba a acabar desde el primer día, que por que él no era corrupto. Miren nada más”.

Decía el Presidente @lopezobrador_ que la corrupción se iba a acabar desde el primer día, que porque él no era corrupto. Miren nada más: �� https://t.co/sUSwDdw5Zq — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 10 de junio de 2019

Los mexicanos de inmediato reprocharon su "poca" acción que hizo él durante su sexenio presidencial en el periodo 2006-2012, pues la guerra contra el narcotráfico tuvo un impacto muy negativo en México:

"¿Y eso es culpa del Presidente? Creo que los ciudadanos también podemos generar un cambio por nuestra cuenta, ¿no? Si te pasas un alto significa que cometiste una infracción; entonces la pagas y listo. México no va a avanzar si creemos que el gobierno lo va a solucionar todo."

"Qué bajo el nivel de calderon, todavía con ese estilo pretende crear un partido... No chinguen, ese calderon lo único que merece es la cárcel!!!"

"Y no es cierto, tienen 6 meses y los corruptos más de 30 años,pero si quieres un pais de primer mundo seamos ciudadanos de primer mundo presentemos nuestras declaraciones ante el Sat,paguemos los impuestos que nos corresponden,es muy fácil criticar y ser cómplice de los corruptos"

"No mamen, ahora resulta q desde q llegó ella , uno mismo debe de no ofrecerles $ y tener todo en regla y no cometer ninguna infracción, y si lo llegamos hacer, hay q afrontar las consecuencias de nuestras pendejadas, EL CAMBIÓ DEBE EMPEZAR EN UNO "

"No sé cómo puede caber tanto cinismo y desvergüenza en un cuerpo alcohólico de 1.50 CM "

"Dijiste que ibas a terminar con el narcotráfico y lo único que provocaste fueron miles de muertes."