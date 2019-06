Calderón critica acuerdo de México con Estados Unidos; reprocha a AMLO

Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, tiene nuevos reproches para Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el acuerdo de México con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos.

A su criterio, Calderón Hinojosa, dijo que la Guardia Nacional no debería estar presente en la frontera sur de México con Guatemala, pues ya no brindaría seguridad para los mexicanos.

Está en desacuerdo que se lleven 6 mil integrantes de la Guardia Nacional a la frontera sur del país:

“Comprometer la Guardia Nacional para ser Policía de migración me parece que no está en su papel, no es para lo que fue creada y menos a imposición de un país extranjero; eso me parece totalmente indebido, muy lamentable”.

“No es para lo que fue creada (la GN) y menos a imposición de un país extranjero; eso me parece totalmente indebido, muy lamentable”.

No es la primera vez que Calderón Hinojosa se muestra en total desacuerdo con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO); incluso, este acuerdo de México con Estados Unidos, fue cuestionado por el ex presidente del país a través de redes sociales, pero los usuarios respondieron sus preguntas, ya que gran parte de la inseguridad que se vive en el país, se desató durante su sexenio (2006-2012), cuando inició la sangrienta guerra contra el crimen organizado, que dejó incompletas a miles de familias mexicanas y que hasta la fecha, siguen llorando la muerte de algún ser querido o su ausencia por su desaparición.

"Decía el expresidente Felipe Calderón, que el acabaría con el narcotráfico! Y no lo acabaste, lo controlaste a tu beneficio, creaste una guerra donde murieron miles de personas. Espero lo lleves en tú conciencia, si es que te tienes, porque lo dudo."

"dijiste que ibas a construir una refinería y ni la barda terminaste."

"Sr.Ex Estoy muy triste por que en toda mi vida nunca escuche la palabra "Corrupción & mucho Menos Violencia" México con sus Sexenios Pasados Nunca sufrio de esto ... Hay Anlo Que haz Hecho "* (Sarcasmo Para los Pen...s) #LimpiarUnCagaderoNoEsFacil"

"Tiene razón @FelipeCalderon no tomamos en cuenta que a ustedes les encanta lastimar a nuestra gente. Y no les importa destruir a México a pedazos, y lo peor usted no da la cara a quienes le retan a exponerlo a usted, ejemplo mi paisano @fernandeznorona"

Tú dejaste 99% de impunidad en delitos descarado https://t.co/Tn5AVqckc8 — Francis (@Franciscopont) 10 de junio de 2019