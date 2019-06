Calderón CRITICA Refinería de Dos Bocas en Tabasco; usuarios lo CUESTIONAN

La oposición de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, lo ataca con frecuencia a través de redes sociales; esta vez, el ex mandatario del país, Felipe Calderón Hinojosa, criticó en su cuenta de Twitter, el lugar en el que se construirá la Refinería de Dos Bocas, pues según él, desde hace diez años, había sido descartado porque “ha sido inundable desde siempre”.

En su publicación, Calderón Hinojosa, escribió:

De inmediato, los usuarios de redes sociales, le contestaron y lo cuestionaron por sus fracasos como presidente de México y las promesas rotas que hizo en su sexenio.

"La tuya quedó muy chingona, no se inunda, n se asolea, no se moja, no se corroe... No existe."