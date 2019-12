Café Tacuba causa polémica al INSULTAR en su concierto a personajes políticos| Lulu Urdapilleta

Café Tacuba, es una banda de rock alternativo de origen mexicano, que se creó en la Ciudad de México en 1989. Desde sus inicios cobró éxitos y por ello festejó a lo grande su 30 aniversario; aunque en ese reciente concierto causó conmoción por gritar insultos a personas del ámbito político, además de que, presentó una nueva versión de su famosa canción “Ingrata”, cuya letra apoya a las mujeres feministas.

CONCIERTO DE CAFÉ TACUBA

Los polémicos insultos a políticos se suscitaron por la banda rockera Café Tacuba, durante su estancia en el Foro Sol en un concierto que, brindaron por la celebración de sus 30 años de existencia.

GRITOS A POLÍTICOS

Café Tacuba no se detuvo ni pensó en retractarse al gritar insultos a los políticos Andrés Manuel López Obrador, donde hasta al norteamericano Donald Trump fue incluido.

Los sucesos ocurrieron cuando el vocalista de la banda, Rubén Albarrán, gritó ante miles de sus espectadores, invitando a que lo replicaran, la siguiente palabra: “¡culer… culer…!”, y entre esta frase pronunció el nombre del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador; este último fue nombrado por el vocalista como “mister”.

Rubén Albarrán, no solo realizó actos con palabras altisonantes en su concierto, sino que, también lo hizo durante su participación en un foro del Senado de la República, donde inició su discurso expresando: “Respetuosos y empáticos saludos, hijos de la chingada. Por favor no se ofenda, no lo tomen personal”; al respecto señaló que su expresión hacía referencia al tema en contra del machismo.

Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba

INGRATA NUEVA VERSIÓN

Aunque la canción adaptada para apoyar la causa de las mujeres feministas, “Ingrata”, no fue bien recibida en el año 2017, porque parecía incitar a las mujeres a la violencia, en el concierto de su 30 aniversario, Café Tacuba lo intentó de nuevo, y decidieron cantar una versión diferente y menos violenta; aunque su público no lo tomó tan bien, y muchos criticaron a la banda por dicha acción.

�� El Foro Sol repleto corea los éxitos que @cafetacvba ha cosechado en 3 décadas de trayectoria. #30CafeTacvba #OnceNoticias pic.twitter.com/VMBrbu3pY6 — Once Noticias ���� (@OnceNoticiasTV) December 8, 2019

