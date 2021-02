Cae presunto ACOSADOR de Mariana Sánchez en Chiapas

Por el presunto delito de hostigamiento sexual de la joven médico Mariana Sánchez, cuyo cuerpo fue hallado dentro de su domicilio en el municipio de Ocosingo, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, Fernando 'N'.

Cabe mencionar que Mariana era una estudiante de Medicina en la Universidad Autónoma de Chiapas y realizaba su pasantía en la clínica de Ocosingo, sin embargo, habría solicitado su cambio de área o de centro médico acusando hostigamiento sexual de Fernando 'N'.

Según con lo relatado por su madre, las autoridades hicieron caso omiso a la solicitud de Mariana Sánchez y su cuerpo fue hallado el mes pasado dentro de su domicilio en Ocosingo.

Mariana Sánchez había denunciado acoso sexual

El detenido en el caso de Mariana Sánchez afirma ser inocente

La detención de Fernando 'N' se suma a la de Analy 'N', directora de la clínica donde laboraba Mariana y quien fue vinculada a proceso por el delito de abuso de autoridad.

A través de un video que circula en redes sociales se ve que al implicado diciendo que se está entregando de manera voluntaria para comparecer ante las autoridades y se deslindo de haber incurrido en algún delito.

Explicó que se entregó derivado del acoso, que dijo hay, en su contra y contra su familia. "En base a las acusaciones que se me imputan en los medios de comunicación me voy a entregar de manera voluntaria a comparecer o lo que corresponda legalmente a este tribunal de enjuiciamiento para resolver el caso en el que se me está inculpando".

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el detenido señaló que se le está inculpando de situaciones delicadas, muy graves “ yo no he incurrido en ninguna de estas imputaciones, que se me imputan, pero la ley ha sido injusta conmigo y mi familia, hemos sido agredidos y violentados".

Reiteró que se entregó de manera voluntariaa la Fiscalía de Chiapas buscando que se termine lo que llamó una persecución en su contra. "Queremos que esto se resuelva de manera favorable a favor de un servidor", afirmó.

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en Instagram para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!