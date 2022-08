Cae objeto no identificado en Veracruz; meteorólogo dice que puede ser radioactivo

Una extraña esfera metálica cayó sobre la copa de un árbol en el Fraccionamiento Lomas de Rio Medio 4 en Veracruz. Fotos de este objeto no identificado fueron compartidas a través de redes sociales la noche del domingo 31 de julio.

Fue el meteorólogo Isidro Cano Luna quien compartió la fotografía en redes sociales, asegurando que el objeto fue visto aproximadamente a las 10:00 de la noche del domingo.

“A mi consideración puede ser parte del cohete chino que estaba en descontrol y qué gran número de piezas se veían caer en Malasia; del otro lado del mundo”; escribió el experto en Facebook.

Recordemos que recientemente un cohete de China cayó sin control sobre la tierra y se dijo que México formaba parte de su posible trayectoria.

Recomendaron no tocar el objeto que cayó en Veracruz

Tras compartir la foto en redes, el experto recomendó a la ciudadanía no acercarse ni tocar dicho objeto hasta que lo revise un especialista, indicando que “puede tener radiactividad”, además pidió que no intenten abrir la esfera.

“No debe ser abierta o tratar de hacerlo… El equipo especializado de la Secretaría de Marina/Armada de México y/o de la Secretaría de la Defensa Nacional debe encapsularlo y entregar para un estudio especializado… Afuera de la esfera trae un código y no se observa ningún orificio o hendidura por donde pudiera abrirse…. Esas esferas están cronometradas para que en cierto tiempo se abran solas y muestren la valiosa información que traen dentro de la misma”, indicó.

Así mismo, usuarios de redes sociales indicaron que podría tratarse de un globo sonda o globo meteorológico.

¿Cuál es el significado de la sigla ovni?

Se refiere a un objeto volador no identificado

El término ovni, es el acrónimo de "objeto volador no identificado", ha pasado a ser un sustantivo común, por lo que lo adecuado es escribirlo con letras minúsculas. Aunque se podría tratar de cualquier objeto volador no identificado en muchas ocasiones el término es asociado con una nave espacial de procedencia extraterrestre.

En cuanto al objeto que apareció en el estado de Veracruz, no se trata de un ovni, pues cayó del cielo pero no tiene la habilidad para volar, de tal forma que solo se trata, al menos por el momento, de un objeto no identificado.

