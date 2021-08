Cae Helicóptero de la Marina en Agua Blanca, Hidalgo

Un helicóptero de la Marina se ha desplomado este miércoles 25 de agosto en el municipio de Agua Blanca, Hidalgo, justo a la entrada de la cabecera municipal. De acuerdo con el Centro de Control, Comando y Comunicaciones, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:47 horas (Hora Centro de México).

El accidente aéreo se reportó al número de emergencias 911, por lo que cuerpos de auxilio y emergencia se trasladaron al lugar para atender a los lesionados que fueron trasladados a hospitales de Metepec y Tulancingo.

Tras el desplome, no hubo fallecidos/Foto: Twitter

Por el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales; aunque se ha informado que en el helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar) que cayó desde las alturas, viajaba el secretario de Gobierno del estado de Veracruz, Eric Cisneros Burgos.

Gobernador de Veracruz habla del desplome del helicóptero de la Marina

Cuitláhuac García aseguró que el integrante de su gabinete sufrió algunas lesiones pero está estable/Foto: Twitter

El tema del desplome del helicóptero de la Marina fue abordado en redes sociales por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. El mandatario confirmó que a bordo se encontraba Cisneros Burgos, pero que solamente tuvo algunas lesiones y se encuentra estable.

“Tratando de alcanzar por aire puntos inaccesibles de la sierra de la Huasteca baja, el helicóptero de la Marina donde viajaba el Secretario de Gobierno, Éric Cisneros, tuvo un percance”, dijo el gobernador.

“Me ha llamado para informarme que aún con lesiones está estable y bien. No hay pérdidas humanas”, escribió García en su cuenta de Twitter. No obstante, hasta ahora la Semar no ha dado declaraciones sobre este suceso.

¿Cómo ocurrió el accidente del helicóptero?

Militares ya se encuentran resguardando el lugar/Foto: Sin Embargo

Según los informes, el accidente del helicóptero de la Marina ocurrió en Agua Blanca de Iturbide, en la región de la Sierra Otomí-Tepehua de Hidalgo. Al aterrizar la nave tuvo una aparente falla, por lo que después de que se elevó unos metros, cayó, quedando a la entrada de la localidad.

Como te informamos en La Verdad Noticias, se realizó el traslado de 3 personas a bordo de ambulancia de Protección Civil al IMSS de Metepec: el piloto, segundo maestro de mecánica y un cabo. El sitio donde se desplomó el helicóptero de la Marina permanece resguardado por personal militar.

