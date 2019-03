Cada vez más mexicanos quieren a AMLO presidente; crece índice de aceptación

Según el estudio “México”, el gobierno de la cuarta transformación, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, es más aceptado por los mexicanos.

De diciembre de 2018 a marzo de 2019, el índice de aceptación al mandato de AMLO presidente.

Con un notable aumento de 7 puntos porcentuales, en comparación de cuando inició su administración el pasado 1 de diciembre de 2018, es decir: El 64 % dice aprobar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Por otro lado, el 25%, desaprueba su mandato por las acciones que está llevando a cabo AMLO en el gobierno federal.

Tan sólo el 11%, aseguró no saber si está bien o mal el desempeño del mandatario.

Han sucedido algunas cosas que hacen dudar a los habitantes mexicanos sobre los cambios que prometió López Obrador desde mucho antes de iniciar su gobierno, razón por la cual, el 31% piensa que los cambios se verán en dos años y el 27% dijo que en un año.

Tan solo el 30% comunicó que para que se noten esos cambios prometidos, se necesita mucho más de dos años.

“La mayoría no está pensando que va a haber cambios radicales, como que la gente ya entendió que los gobiernos prometen mucho y cumplen poco” dijo un socio de GEA.

“Entre los que ya son y lo van a hacer suman 64%, que es curiosamente el nivel de aprobación presidencial. Entonces un poco el razonamiento que está haciendo la gente es decir que: el señor es muy buena gente, muy sencillo, pero no creo que cambie tanto el país, pero a mí sí me va a ir bien porque me va a dar dinero”.