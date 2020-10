Cachan sin exámenes de salud a 30 sexoservidoras, entre ellas extranjeras

Durante el mes de septiembre, al menos 30 sexoservidoras fueron retenidas por las autoridades del municipio de Orizaba, localizado en la zona centro de Veracruz, luego de no contar con los estudios ni análisis marcados por las autoridades sanitarias para poder trabajar en la demarcación.

De acuerdo con las autoridades municipales, el hecho sobresaliente, ante la reapertura de bares y cantinas en la localidad, durante la cual, las mujeres han retomado sus actividades, mientras que en próximos días deberán comprobar que realizaron el proceso de sus exámenes de salud ante Salubridad.

Irasema del Bosque Márquez, coordinadora de Salud de el municipio veracruzano, señaló que entre las trabajadoras sexuales retenidas en Orizaba, se encontraban algunas extranjeras de Venezuela, Colombia y Brasil, además de otras de la región, quienes aseguraron retomarían sus trámites.

Retienen a 30 sexoservidoras por no contar con análisis ni estudios médicos

No obstante, señaló la funcionaria, algunas decidieron no hacerlo y prefirieron irse a prestar sus servicios a otras localidades, lo cual pone en riesgo su salud, no solo por la emergencia sanitaria, sino por el alto índice de enfermedades de transmisión sexual que hay en la entidad.

Crisis del coronavirus afecta a sexoservidoras

Algunas de las trabajadores sexuales dijeron a las autoridades que, si habían dejado el proceso de su papeleo, era porque no tenían dinero para pagarlo, por lo que pidieron permisos para continuar trabajando, a fin de ahorrar lo suficiente y terminar el proceso.

"Las trabajadoras sexuales juntan su dinero y al fin de mes acuden a pagar sus análisis y trámites, sin embargo, debido a la pandemia ellas también han sufrido la falta de ingresos y por ello no contaban con sus trámites actualizados, para su protección", señaló.

No obstante, esperan que con la reapertura de bares y cantinas, sus ingresos puedan mejorar, luego de más de cinco meses sin ver ganancias, gracias al confinamiento obligatorio impuesto por las autoridades sanitarias para frenar el avance de la pandemia de coronavirus.