Cabify abandonó Puebla, sin resarcir el daño a la familia de Mara

Cabify, la empresa española parcialmente responsable del asesinato de la estudiante universitaria Mara Castilla, al fin abandonó puebla.

Agencias/Diario La Verdad Puebla En un comunicado lamentable, al carecer en una necesaria autocrítica y estar sobrado en resentimiento, Cabify señala que no está de acuerdo en cesar operaciones en el estado en donde su “socio” fue responsable del feminicidio de Mara y amagan con recurrir a tribunales para regresar. Vaya arrogancia la de esta empresa que está acostumbrada a pisotear el estado de derecho en cualquier lugar en donde comienza operaciones, infringiendo reglamentos de tránsito y aplicando controles de confianza nulos a sus “socios”. Fuentes de la familia de Mara Castilla me han confirmado que Cabify no resarció el daño irreparable que implicó el feminicidio de Mara antes de irse de Puebla (castigo que me parece poco, ya que más bien deberían irse del país). Por si eso fuera poco, Cabify ¡cobró el viaje! que a Mara terminó por costarle la vida ese fatídico jueves. La empresa de momento, tampoco ha reembolsado esta cantidad, que puede ser algo menor, pero que simboliza la falta de sensibilidad que los ha caracterizado hasta ahora en este caso. Información de SDP Noticias