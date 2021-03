COVID-19 asfixia la vida nocturna en el Centro Histórico de CDMX.

Tanto en variedad como en precios, la vida nocturna de la Ciudad de México se encontraba en su mejor momento hace un año. El clima, además, atraía hasta las altas horas de la noche a una vasta clientela a las viejas cantinas, cafés, y pequeños bares del Centro Histórico de la capital. Pero una pandemia bastó para que cientos de negocios estén al borde de la quiebra.

Como ha informado La Verdad Noticias, en los últimos 12 meses, únicamente en el Centro Histórico han cerrado cien bares y cantinas, incluidos negocios históricos con hasta 150 años de antigüedad.

Vida nocturna del Centro Histórico afectada por COVID-19

Lo anterior a pesar de que en el primer semáforo epidemiológico Naranja se les dio la oportunidad de reabrir sus establecimientos con la condición de vender bebidas alcohólicas con alimentos, lo que se tradujo para muchos de ellos inversiones entre 200 y 250 mil pesos.

“Muchos negocios además antiguos que tenían toda la vida funcionando en el Centro Histórico, que ellos mismos anunciaban en sus letreros 100 o 150 años funcionando, cierran porque no resisten la presión, porque aunada a la presión económica de todo lo que hay que pagar para llevar a cabo, para tener a flote un negocio, no hay clientela”, dijo la cabeza de Hostería La Bota.

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos (AMBADIC), Helking Aguilar, señaló: “Los bares, la vida nocturna nace como tal; no nace para dar un servicio de cocina, entonces no estas equipado con cocina, nuestras mesas de bar son muy diferente a las mesas de restaurante. Entonces habría que adaptar muchas cosas”.

No obstante, el último número de hospitalizaciones en la capital durante el último trimestre del 2020, ocasionaron el regreso al semáforo rojo y con ello la corta duración del programa Reabre.

“Sucedió algo que nosotros no pudimos calibrar en toda su dimensi��n y afectó mucho a los negocios. ¿A qué me refiero? Al hecho de que a los establecimientos se les permitió abrir pero, por otro lado, a la ciudadanía se le diga que no puede salir”, sentenció Antonio Calera, encargado de Hostería La Bota.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.