COVID-19: Vacuna, muertes e impacto en México

COVID-19: Vacuna, muertes e impacto en 2020

La vacuna contra el COVID-19 finalmente se aplicará en México, y tanto el gobierno federal como las autoridades sanitarias del país, ya han emitido la fase inicial para el Programa de Vacunación. Te decimos todo lo que debes saber para que estés preparado.

En la actualidad la vacuna se ha convertido en el gran reto científico a nivel global, ya que uno de los objetivos principales es que la pandemia que estamos viviendo no vuelva a producirse.

En México, la aplicación de las primeras vacunas ya ha empezado entre voluntarios, antes de que sean aplicadas para toda la población mexicana. Las primeras vacunas podrían proteger parcialmente ya que la inmunidad podría ser de corta duración y no funcionaría para todas las personas debido a la precocidad de la vacuna.

Muertes y casos en México por COVID-19

Sin embargo, siempre es mejor tener una vacuna que funcione parcialmente que no tener ninguna, ya que eso sería muy útil para proteger a la población más vulnerable, además de que podría disminuir considerablemente el ritmo de contagios.

Además, la importancia de la vacunación también radica en que al tener candidatos tan diferentes en desarrollo, es posible que se pudieran cumplir distintos objetivos, además de que es posible el desarrollo de vacunas más complejas.

Aunque México ya anunció un programa de vacunación contra el Covid-19, altos mandos del sector salud adelantaron que la aplicación del biológico no será obligatoria, pero su aplicación significa esperanza para el manejo de la pandemia.

¿Dónde se llevará a cabo la primera fase?

Según el Plan de Vacunación contra el COVID-19, presentado el día 8 de diciembre en Palacio Nacional, el Gobierno Federal estaría recibiendo un aproximado de 250 mil dosis que se distribuirán en la Ciudad de México y Coahuila.

Reporte mensual de muertes causada por el COVID-19

MARZO

La Secretaría de Salud de México confirmó el 18 de marzo la primera muerte por coronavirus (COVID-19) en esta nación, se trató de una persona que padecía diabetes. Por otro lado, hasta ese momento había 118 casos y cerraba este mes con un total de 28 muertes.

ABRIL

El mes de abril cerró con un total de 1,732 muertes por coronavirus en el país.

MAYO

El mes de mayo cerró con un total de 9, 779 muertes por coronavirus en el país.

JUNIO

Para el 01 de julio de 2020 hay 349,396 casos confirmados y 79,112 sospechosos de COVID-19. Se han registrado 399,443 negativos, 39,485 defunciones confirmadas y 222,068 personas recuperadas.

JULIO

Al 1 de julio de 2020 se registraron 47, 472 muertes registradas por Coronavirus / 851 muertes consideradas como sospechosas de COVID-19. (CDMX, EDOMEX, Baja California se concentraron la mayor parte de las defunciones)

AGOSTO

Al 1 de agosto de 2020 hay 434,193 casos confirmados y 87,771 sospechosos de COVID-19. Se han registrado 477,733 negativos, 47,472 defunciones confirmadas y 284,847 personas recuperadas.

SEPTIEMBRE

Al 1 de septiembre de 2020 hay 606,036 casos confirmados y 77,129 sospechosos de COVID-19. Se han registrado 676,958 negativos, 65,241 defunciones confirmadas y 421,373 personas recuperadas.

OCTUBRE

Al 1 de octubre de 2020 hay 748,315 casos confirmados COVID-19. Se han registrado 897,156 negativos, 78,078 defunciones confirmadas y 537,475 personas recuperadas.

NOVIEMBRE

Al 1 de noviembre de 2020 hay 933,155 casos confirmados COVID-19. Se han registrado 1,132,159 negativos, 92,100 defunciones confirmadas.

DICIEMBRE

Al 9 de diciembre de 2020 hay 1,205,229 casos confirmados de COVID-19. Se han registrado 1,490,180 negativos, 111,655 defunciones confirmadas y 889,168 personas recuperadas.

Muertes causadas por COVID-19

Así llegó el Coronavirus al país

El COVID-19 llegó a México a pocos días de que concluyera el mes de febrero para ser exactos; el viernes 28 el Gobierno de México confirmaba el primer caso de coronavirus en el país. Pasaron pocas horas para que fuera confirmado el segundo caso y ese mismo día en la noche, uno tercero encendía las alertas de este país ubicado a más de 13,400 kilómetros de Wuhan, China, lugar en el que tendría origen la pandemia, que en ese momento solo era ‘un nuevo virus’.

Hasta antes de ese viernes 28 de febrero de incertidumbre para México y sus sistema de salud, el coronavirus, COVID-19, una epidemia, eran términos que sólo retumbaban como eco acerca de un país lejano en Asia, sin imaginar que en poco tiempo sería el mayor causante de muertes de este país, durante el 2020.

Pasarían poco más de dos semanas de los primeros contagios detectados de coronavirus en México, cuando el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS), declarara que el coronavirus (COVID-19) ya era considerado una pandemia, la cual a casi un año de su aparición sigue cobrando víctimas mortales en México y el resto del mundo.

Efectos secundarios causan temor en la población

Recientemente, 4 voluntarios de la vacuna de Pfizer presentaron un cuadro de parálisis facial. Sin embargo la USDFA declaró que 4 personas que presentan efectos secundarios se mantienen en la tasa de antecedentes esperada por la aplicación de la vacuna.

Esterilidad: Desde inicios de octubre comenzó a correr el rumor de que la vacuna experimental contra el COVID-19 causaba infertilidad, siendo respaldada por muchas fuentes. La AAFP y Newtral fueron asociaciones que desmintieron este hecho.

Impacto negativo de la vacuna en el mundo

Se espera que tras la oficialización de la vacuna, cierto tipo de reglas se implementarán, mismas que ya comienzan a levantar polémica, como problemas laborales tales como despidos si una persona no se aplica la vacuna.

Por otro lado, se espera que decenas de protestas se realicen alrededor del mundo a causa de la negación a la vacuna, pues la población se opone a que la aplicación de esta sea obligatoria.

Aún no se sabe si la vacuna otorgará inmunidad total contra el virus, así como si presentará secuelas similares a los pacientes que lograron curarse por su cuenta, especialmente problemas respiratorios.

Sondeo; Voz de Quintana Roo

En un sondeo realizado por La Verdad Noticias a un grupo de ciudadanos, estos señalaron su preocupación respecto a un tema en específico que fue la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 y sorprende que una gran cantidad de la población desconfía de la misma e incluso duda en ponérsela a pesar que esta puede salvarles la vida.

A unos días de anunciarse que en el mundo entero ha comenzado la aplicación de las vacunas en contra del COVID-19, llegan muchas dudas a las personas respecto al material que recorrerá sus cuerpos y sorprende que la gran mayoría está en situación de duda y negación respecto a aplicársela o no.

De las personas a las que se entrevistó, el 50% opina que no se pondría la vacuna para combatir el COVID-19, esto debido a un mismo argumento, no se sienten seguros de que la vacuna sea eficaz, además de que existe un temor a que esta misma tenga consecuencias a largo plazo, por lo cual aseguraron que incluso no se la pondrían.

En la otra mitad de los entrevistados que dijeron que si se la aplicarían, mencionaron que su respuesta tenía que ver con el hecho de sentirse protegidos en contra de la enfermedad además de que esto ayudaría a mejorar la economía al inmunizarse gran parte de la población.

COVID-19 en Quintana Roo

La aplicación de la vacuna ya ha comenzado y existe un margen amplio de eficacia, los primeros en ser vacunados serán el personal de salud que son el primer frente contra la enfermedad, en Cancún aún no existe fecha para iniciar la etapa de aplicación pero el temor de la gente es evidente.

¿Te aplicarías la vacuna?

“Pienso que es bueno que ya la están aplicando pero creo que tengo que esperar a un muestreo correcto para saber si es viable porque puede tener consecuencias a largo plazo”. Antonio Jiménez, mesero.

Sondeo Quintana Roo: Antonio Jiménez

“Yo si me la pondría, porque esto ayudaría a la economía y acabaría con todo esto que nos está matando”. Samuel López, desempleado.

Sondeo Quintana Roo; Samuel López

“No me la pondría, pienso que es una estrategia política y no me animaría a ponérmela”. María Mukul, Vendedora de tours.

María Mukul; Sondeo Quintana Roo

“No me pondría la vacuna y menos ahorita porque una vacuna necesita un tiempo largo para que sea efectiva”. Antonieta Moncada, agente de ventas de viajes.

Antonieta Moncada; Sondeo Quintana Roo

“Si me la pondría, está bien, siempre y cuando sea para el bienestar de nosotros, yo si me la pondría”. Yajaira Aguilar, recepcionista.

Yajaira Aguilar; Sondeo Quintana Roo

