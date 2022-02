COVID-19: México está en la tercera semana de reducción dice López-Gatell

México está en la tercera semana de reducción de la epidemia dice López-Gatell

Durante la conferencia de prensa de este martes 15 de febrero, Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción de la Salud, informó que México entró en la tercera semana de reducción sostenida del virus COVID-19, reducciones de más del 40 por ciento, en la más reciente de 48%.

El funcionario indicó en la conferencia de prensa que la intensidad de casos está ya por debajo de lo que se llegó a tener en las olas previas y que sigue a la baja, de igual forma informó que con respecto a la hospitalización hay una reducción sostenida.

Anteriormente te compartimos el pasado 14 de febrero que México reportó 146 muertes y 7 mil 831 contagios en 24 horas, cifra que dio a conocer la Secretaría de Salud. Las cifras presentan tendencia a la baja, pues la semana pasada se reportaron 40 mil casos diarios.

Epidemia de COVID-19 está en la tercera semana de reducción

México entró en la tercera semana de reducción de la epidemia

El subsecretario de Promoción de la Salud comentó que sólo 30% de las camas están ocupadas y 22% de las camas con ventilador. Por otro lado, el funcionario informó que es el 71% menos de lo que se llegó a tener en la segunda ola del virus.

Por otra parte, López-Gatell mencionó que la apertura de los planteles no incidió en los contagios por el virus, nunca aumentaron de manera particular. Recordamos que a finales del pasado mes de enero, la SEP afirmó que las escuelas no son factor de contagio, pues son lugares seguros.

¿Cómo sacar el comprobante de vacunación?

Vacunación contra el virus

Para tramitar el comprobante, el usuario debe ingresar a la página web de cvcovid.salud.gob.mx, posteriormente deberás ingresar la CURP, marcar que no eres un robot en el recuadro y dar clic en buscar. El sistema buscará los datos registrados y notificará que la información fue enviada al correo electrónico registrado.

El gobierno de México y la Secretaría de Salud pusieron a disposición de la población el certificado de vacunación COVID-19 para avalar que la población ya ha sido inmunizada contra el virus; es un documento avalado por el Gobierno Federal.

