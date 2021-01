COVID-19: Mexicanos desempleados sufren tras la pandemia

Mexicanos sin empleo tras COVID-19

La pandemia del COVID-19 causó graves estragos en la estabilidad de los mexicanos, principalmente en la economía, ya que una de las principales desventajas que trajo consigo la enfermedad fue la pérdida de trabajo.

La pérdida de empleos le dio un gran golpe a muchas familias mexicanas, cuya estabilidad dependía de los ingresos de los pilares del hogar, siendo la mayoría de estos en negocios no esenciales, mismos que cerraron durante la pandemia.

Mexicanos perdieron su trabajo durante el 2020

Debido a la constante extensión de la cuarentena, un gran porcentaje de la población mexicana en condiciones de escasos recursos o pobreza extrema se vio mucho más afectada, al perder sus principales fuentes de ingresos.

Por las dificultades generadas por la pandemia, muchos habitantes optaron por el crimen para solventar sus necesidades más básicas, mientras una gran parte de ellos sucumbió ante la enfermedad u otros malestares al no contar con recursos para cubrir los gastos.

El salario mínimo en México es uno de los más bajos del mundo, y mientras un porcentaje de la población se mantuvo a flote a través del home office, empleados generales vieron un recorte drástico en su sueldo o fueron despedidos por la contingencia que generó el virus.

¿Quiénes fueron las personas más afectadas por la pandemia?

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su publicación y análisis del impacto de la COVID-19 en México indicó que las categorías de trabajadores que fueron más afectados por la caída en los puestos de trabajo son los trabajadores por cuenta propia y también los asalariados.

En el caso de los primeros, los derechos laborales no son los mismos, y con frecuencia el trabajo por cuenta propia es un trabajo de subsistencia, que no permite que los ocupados salgan de la pobreza laboral. Es preocupante que una de las categorías de trabajadores más frágiles sea impactada dado que un trabajo independiente no ofrece la misma seguridad laboral que un trabajo asalariado.

Sectores que se encuentran en un riesgo más alto de perturbación

Durante la pandemia la ocupación informal (en sector informal y sector formal) descendió hasta un 47.7% lo que supone una baja histórica, causada no por la formalización sino por una importante pérdida de trabajos informales.

La OIT también documenta las medidas que se han tomado para mitigar el impacto por ejemplo subsidio extraordinario por desempleo en ciertos estados o microcréditos para empresas. Sin embargo, esta crisis económica por COVID- 19 no se compara con crisis anteriores y la OIT sugiere el fortalecimiento de medidas dirigidas hacia grupos más vulnerables en el mercado laboral:

Mujeres

Jóvenes

Trabajadores por cuenta propia.

Datos del INEGI sobre el desempleo en México

Al inicio de la pandemia, el Inegi informó que en México había 13.6 millones de personas “no ocupadas” con disponibilidad para trabajar, pero que no buscaban un empleo de manera activa.

De esas 13.6 millones de personas, 11.9 perdieron su trabajo a causa de la pandemia.

Sólo el 42.3 por ciento creía que regresaría a su trabajo al terminar la contingencia sanitaria.

El número de personas que no realizó ninguna actividad ni buscó hacerla fue de 2.4 millones.

Las subempleadas, que son aquellas que están ocupadas, pero tienen la necesidad de trabajar más tiempo, fue de 8.4 millones en noviembre pasado.

En noviembre pasado, 226 mil personas salieron de la Población Económicamente Activa (PEA).

El Inegi también indicó que el regreso de la ocupación informal continúa con una tendencia al alza, ya que en noviembre ascendió a 29.8 millones de personas.

Aunque el número de empleados en la industria de la construcción aumentó 266 mil, en diversos sectores de servicios se perdieron 307 mil empleos.

INEGI

53 millones de población ocupada

11.9 millones de personas perdieron su empleo por el COVID-19

8.4 millones de personas eran empleadas en noviembre

226 mil personas salieron de la PEA

29.8 millones de personas tenían una ocupación informal en noviembre

307 mil empleos de servicios se perdieron en noviembre

Sondeo del desempleo en Cancún

El desempleo golpeó fuertemente la economía local, esto debido a que la mayoría de los ciudadanos de Cancún perdieron el trabajo, además esto ocasionó problemas para los que tuvieron empleo, pues vivieron con un constante temor de incertidumbre y miedo de perder el trabajo debido a la delicada situación.

La Verdad Noticias realizó un sondeo en Cancún en donde los encuestados aportaron información que ayudó a analizar la crisis económica que se ha vivido en el estado de Quintana Roo desde abril del 2020, cuando la economía colapsó hasta dejar cerrados cada uno de los hoteles y fuente principal de empleo en el destino.

El 60% de los entrevistados no tuvo empleo durante el periodo más fuerte de la pandemia, esta situación desembocó en una crisis que era evidente en las calles de la ciudad en donde el hambre estaba presente en cada esquina, duró por lo menos cuatro meses.

“Si, se registró recorte de personal casi el 80%"

"Fueron dados de baja especialmente los de mayor antigüedad y los de población vulnerables”, comentó un ex trabajador que hasta la fecha no ha recuperado su empleo.

Sin embargo la situación se notó realmente grave cuando el 100% de los entrevistados coincidió que al menos un familiar o conocido directo fue despedido o se quedó sin empleo, o sea que todos en la ciudad conocieron a alguien sin empleo o fueron ellos mismos que se quedaron sin el trabajo.

