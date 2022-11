COP 27: Política climática de México se encuentra estancada asegura ICM

COP27: Política climática de México se encuentra estancada asegura ICM

Adrián Fernández Bremauntz, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México (ICM) aseguró que la política climática de México permanece estancada desde hace siete años, lo anterior previó al arranque de la COP 27 a realizarse en Egipto.

México podría presentar las metas proyectadas desde 2015 para el Acuerdo de París y que son las mismas que hace dos años entregó en su Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que es reducir en 22% las emisiones para 2030.

México estancado en política climática

El acuerdo climático incluye el principio de progresividad

Sin embargo, manifestó que la urgencia por frenar la crisis del clima ha hecho que la Convención Marco de las Naciones Unidas solicite se acorte a uno o dos años para que las naciones se esfuercen con mayores reducciones de gases de efecto invernadero (GEI).

Asimismo, señaló que en 2020, México entregó la misma meta y por eso está en falta. “Yo no lo digo, esto no es una apreciación subjetiva o valorativa, simplemente no hizo lo que el Acuerdo de París”.

Reconoció que la NDC llevaba elementos “muy valiosos” relacionados con adaptación en cuestiones de género, de derechos humanos, de grupos indígenas, entre otros temas.

El ejecutivo de la Iniciativa Climática de México (ICM), dijo que para esta Conferencia de las Partes (COP), dijo, la expectativa que hay es si la delegación, compuesta por autoridades federales, va a entregar o no la versión actualizada de su NDC, pero aún no cumple con lo que estipula el Acuerdo de París.

Dijo también que la reducción de emisiones a alcanzar en 2030 sería una meta no condicionada de 22% (la misma), es decir, con sus propios recursos, y de 36% condicionada al apoyo de la comunidad internacional.

Fernández adelantó que el próximo 9 de noviembre, la Iniciativa Climática México, en el marco de la COP 27, presentará una propuesta de NDC para aumentar la ambición de recorte de emisiones de GEI, porque “la sociedad civil está lista para trabajar con el gobierno”.

