Considera AMLO innecesario que FGR atraiga la investigación de ataque a Ciro Gómez Leyva

En conferencia de prensa el presidente López Obrador se refirió nuevamente al atentado armado contra Ciro Gómez Leyva y dijo confiar en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) podrá realizar la investigación con apego a la verdad y sin impunidad para nadie.

Por lo que consideró que no es necesario que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del ataque contra el periodista.

“Sí vamos a investigar el caso, le tengo confianza a la Fiscalía del gobierno de la Ciudad de México, a la fiscal, le tengo también confianza al fiscal general, pero creo que no hace falta el que se atraiga el asunto, que lo atraiga el Fiscal General de la República", mencionó.

El mandatario tabasqueño reiteró que ya dió la instrucción para que se siga la investigación a fondo y aseguró que se va a saber lo que sucedió gracias al apoyo de las personas que están a favor de su proyecto. Y asegura que “muchos” están en contra de la mañanera.

Calificó como “puro periodista del régimen” a quienes se solidarizaron con Ciro Gómez Leyva y han señalado que el presidente de México politiza.

"Hay que investigar bien el lamentable atentado contra Ciro Gómez Leyva, he dado la instrucción de que se haga una investigación a fondo para que se haga justicia porque nosotros no nos vamos a manchar, es posible saber lo que sucedió", dijo.

Enfatizó que él no sería capaz de atentar contra nadie y expresó: “No sería capaz, no me atrevo a mandar a matar a nadie. El Estado que represento no es opresor".

Aseveró que "no sé trata de un crimen de Estado", porque consideró que un crimen de Estado si es muy difícil de desentrañar, "eso sí es muy difícil , como el asesinato de Kennedy o el asesinato de Colosio".

López Obrador advirtió que es muy importante aclarar lo sucedido en dicho ataque y que por lo tanto seguirá hablando de ese tema.

