CNDH pide a madres de víctimas abandonen las instalaciones

A través de un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a los grupos de mujeres que tienen tomadas sus instalaciones del Centro Histórico que les permitan regresar a trabajar y cumplir sus compromisos.

"Nuestra preocupación se centra justo en el trabajo que necesitamos desarrollar en favor de las víctimas, por lo que exhortamos a los colectivos que retienen nuestras oficinas a permitirnos regresar para continuar con nuestras responsabilidades”.

En el documento, el organismo explica que durante el miércoles y jueves el personal, incluida la presidenta Rosario Piedra, laboró con normalidad en el inmueble de la Calle Cuba número 60, a pesar de la presencia permanente de Silvia Castillo y Marcela Alemán, víctimas que exigen que sus casos sean resueltos.

Sin embargo, el viernes el personal ya no pudo entrar a la sede de la CNDH debido a que ya estaba tomada.

"No abandonamos a Silvia y a Delia. La presidenta no se retiró dejándolas a su suerte, simplemente el viernes 4 de septiembre ya no pudo ingresar porque se apoderó de las instalaciones un grupo perteneciente a dos colectivos, que llegaron violentamente al lugar", argumenta la Comisión.

Asimismo, señala que a las 10 de la mañana, no dejaron entrar a nadie de los empleados que querían ingresar al edificio, y a los que se encontraban laborando a esas horas, los sacaron con amenazas.

La CNDH asegura que no tiene planteado dejar de cumplir los compromisos que adquirió el 2 de septiembre con las víctimas.

Exhortamos a colectivos que retienen nuestras oficinas, nos permitan regresar. Mantenemos los compromisos con las víctimas firmados el 2/09/20, reiteramos nuestra disposición para entablar un diálogo y rechazamos cualquier documento que incrimine a las manifestantes. pic.twitter.com/BvNahbIcSc — CNDH en México (@CNDH) September 7, 2020

Por su parte, las víctimas acusan al organismo de no dar solución a sus casos, una vez que muchos se encuentran detenidos desde hace años. También exhibieron la abundancia con la que opera la titular en sus oficinas quien tenia varios kilos de cortes finos en sus refrigeradores.