CJNG y la dura amenaza hacia la Guardia Nacional y el Ejército Michoacán

Un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acompañado de 18 hombres uniformados y fuertemente armados amenazó a la Guardia Nacional y al Ejército mexicano en la entidad federativa de Michoacán.

El sujeto también nombró y advirtió a los integrantes de autodefensas Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, alias “El Kiro”, Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, e Hipólito Mora

“Aunque mi guerra no sea con el gobierno, si ustedes Guardia Nacional y guachos los siguen apoyando, les vamos a dar una probada de su propio chocolate”.

Eso fue lo que dijo en el video con una duración de poco más de tres minutos, amenazando también a integrantes de Cárteles Unidos, Los Viagra y autodefensas.

“Este mensaje va para ti puto Abuelo, puto Kiro, y tu puto Hipólito Mora, qué pensaron, que armando su borlote y con el apoyo del puto gobierno iban a doblar a mi muchacho El Maguey, pues ya vieron que se equivocaron”.

¿A quiénes se refiere el sujeto en el video?

El sujeto se refiere Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, alias El Kiro y fundador de las autodefensas en Michoacán, Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo y ex líder de autodefensas y líder del Cártel de Tepalcatepec, e Hipólito Mora, fundador de Grupos de Autodefensa Comunitaria.

“Si no dejan de agarrarles dinero a esas lacras, les voy a empezar a pegar. Recuerden que soldado que es avisado no muere en batalla”.

Hay que destacar que a los miembros de Cárteles Unidos y de las autodefensas los describió como inservibles y vividores: “Todos son narcotraficantes nada más que se escudan en la camiseta de autodefensas”.

¿Qué respondió el líder de los autodefensas?

Hipólito Mora

El ex líder de las autodefensas en Michoacán mencionó que no es la primera vez que es amenazado:

“Yo duré 30 años siendo ganadero, El Kiro es un hombre honesto, él siempre trabajó en la compra-venta de ganado. Al Abuelo Farías no lo conocía. Cuando yo veo que la situación está complicada me separo de El Kiro, hasta la fecha no tengo relación con él”.

Cabe destacar que Hipólito Mora también remarcó que el CJNG tiene que entender que él no forma parte de Los Viagras ni con ningún otro cártel: Si mis sobrinos andan con ellos yo me deslindo, que a mí no me metan en sus problemas. Yo no estoy con nadie de ellos”.

