CJNG amenazó de muerte a Aristóteles Sandoval, ex gobernador de Jalisco

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría amenazado de muerte a Aristóteles Sandoval, durante su sexenio como gobernador de Jalisco.

Tal información fue revelada por el mismo ex mandatario estatal durante una rueda de prensa que ofreció el 21 de mayo de 2018 en el Palacio de Gobierno en Guadalajara, a la cual llegó sin corbata, apresurado y con el rostro desencajado.

CJNG tenía amenazado al gabinete de Aristóteles Sandoval

Ese día, mientras él ofrecía la conferencia de prensa, dos vehículos eran incendiados en la zona poniente de Zapopan. Fue en ese momento que anunció que había sido amenazado por el grupo criminal que encabeza el Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’.

“Este combate directo y decidido (de mi administración contra el crimen organizado) ha costado amenazas a quienes encabezamos el estado, la fiscalía estatal, así como autoridades políticas, como el secretario general de Gobierno y un servidor”, reveló Aristóteles Sandoval.

“Decirlo no busca envalentonarnos antes los hechos, sino simplemente establecer con toda certeza que la postura de mi gobierno ha sido no negociar, ni dialogar con delincuentes y no doblar los brazos”, recalcó.

Tras las revelaciones públicas del entonces gobernador, el Gobierno federal a cargo del también priísta Enrique Peña Nieto reactivó un viejo expediente para investigar esas amenazas.

De acuerdo con las investigaciones se pudo saber que los amagos del crimen organizado contra Aristóteles Sandoval y más de la mitad del gabinete con el que gobernó entre 2012 y 2018, habían iniciado sólo 200 horas después de su toma de protesta como mandatario.

¿Cómo mataron a Aristóteles Sandoval?

De acuerdo con la información que dieron a conocer las autoridades de Jalisco respecto al homicidio del exgobernador jalisciense, señala que un comando armado siguió los pasos de Aristóteles Sandoval desde un domicilio particular hasta el bar Distrito Cinco, en Puerto Vallarta, a donde llegó a las 10 de la noche de este jueves.

Mensaje del Gabinete de Seguridad en Puerto Vallarta tras lamentables hechos ocurridos que derivaron en el fallecimiento del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.https://t.co/RpJDnncR5E — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) December 18, 2020

Ahí compartió mesa con tres personas más –dos hombres y una mujer– hasta que cerca de la 1:40 de la madrugada que se levantó para ir al baño. Los 15 escoltas que, por ley estatal, le cuidan los pasos, no lo siguieron hasta los sanitarios, donde alguien lo esperaba. Por la espalda y a balazos lo hirió mortalmente un hombre cuya identidad, hasta ahora, se desconoce.

