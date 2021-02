La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló las principales quejas que presentan usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de las cuales, más de la mitad se logran conciliar entre la empresa y el cliente.

Ricardo Sheffield Padilla, titular de Profeco, comentó que a lo largo de la existencia de la Empresa Productiva del Estado las principales quejas están relacionadas con cobros indebidos, errores de tarifa y fallas en el servicio.

CFE y las quejas más comunes que hacen los usuarios, según Profeco

Cuáles son las quejas contra CFE

El registro que tiene el organismo indica que el 50 por ciento son quejas por cobros excesivos; con un 35 por ciento le siguen las quejas por tarifas equivocadas y un 15 por ciento son por fallas en el servicio.

Sin embargo, Sheffield Padilla mencionó que del total de quejas que se presentan contra la Comisión Federal de Electricidad, el 52% son conciliadas, es decir, que la empresa llega a un acuerdo y se arregla con el cliente, mientras que el 48 por ciento, no.

“Muchos clientes alegan cosas que no son, o a muchos clientes de la CFE no los deja contentos, se puede ver de un modo u otro, ahí no tenemos forma de saber cuál o medirlo”, comentó.

Registra Profeco disminución de quejas

A pesar de lo anterior, el director de Profeco aseguró que las quejas por parte de los usuarios contra la CFE, han presentado una baja considerable desde 2019 a la fecha, y que por eso, la dependencia no ha encontrado motivos para sancionar a la empresa del Estado.

En 2019 el organismo recibió 17 mil 274 quejas contra la CFE en todo el país, un número reducido, dijo, tomando en cuenta toda la población mexicana recibe el servicio de esta empresa.

“En 2019 recibimos 17 mil 274 quejas; en 2020, fueron 10 mil 72, bajaron; en lo que va de 2021, van 571; entonces pinta para volver a bajar, porque si fuera igual que 2019, andaríamos arriba de 2 mil a esta altura; si fuera igual que el año pasado, andaríamos abajito de mil, y van 571, entonces ha habido una baja significativa en las quejas de CFE”, destacó.

De esta manera recordó que en las 38 oficinas que tiene Profeco en el país, cada una tiene personal de CFE, esto, porque son muchas las quejas y deben atenderse de manera directa con funcionarios de la comisión.

