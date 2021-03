CFE podría perder el 30% de su participación en el sector energético en 2029

La reforma energética que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como objetivo principal detener la privatización en el sector energético, beneficiando a dependencias como la CFE para tener prioridad al prestar el servicio.

A pesar de esto, la comisión federal de electricidad corre el riesgo de perder hasta el 30% de su participación en la generación de energía durante la próxima década, mismo que podría aumentar debido a las constantes deficiencias que se han presentado últimamente.

CFE está a punto de quebrar en el sector energético

La CFE señala a la participación injusta como su riesgo principal

El decrecimiento de la CFE inició durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ya que sus reformas dieron paso a una competencia más grande en el sector energético, donde empresas privadas acapararon el servicio a nivel nacional.

Asimismo, también nació una emisión de deudas constantes basadas en fideicomisos de empresas privadas para obtener rendimientos adicionales y recursos para la generación de electricidad, algo que redujo drásticamente la participación de la CFE.

De acuerdo a la aprobación de la reforma energética de AMLO el pasado miércoles 3 de marzo, estas nuevas leyes permitirán darle prioridad a las plantas de la CFE en cuanto a la producción de energía eléctrica para todo el país, aún así, significa un gran riesgo para la dependencia.

Próxima década es crucial para la CFE

La próxima década podría ser fatal para la CFE

Los representantes de la CFE han acusado en más de una ocasión la competencia desleal en el sector energético desde hace dos décadas, lo que significa que un 30% de su participación podría perderse para el año 2019, mientras que a partir de 2030 alcance el 16%

Este decrecimiento no solo afectaría la economía nacional, sino que impediría a la CFE proveer el servicio de electricidad en zonas marginadas donde empresas privadas no llegan, lo que causaría un aumento en la población que no cuenta con el servicio, con un aproximado actual de 2.5 millones de personas.

