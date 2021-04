Con el objetivo de terminar con las extorsiones o cobros injustificados que algunos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizan a los usuarios, la paraestatal exhortó a los afectados presenten las denuncias correspondientes con el compromiso de atender el caso de manera inmediata.

Es muy probable que ya hayas sido víctima de estos actos ilegales y no has presentado la denuncia debido a que no sabes a qué número telefónico llamar o dónde presentar la queja. Por esta razón, a continuación, en La Verdad Noticias te presentamos lo que debes hacer para concretar la denuncia contra ese trabajador o contratista de la CFE.

CFE pide denunciar a trabajadores que extorsionen

Cómo denunciar a un trabajador de la CFE por extorsión

En la página oficial de la Comisión Federal de Electricidad se indica que las quejas más comunes en contra sus empleados son por extorsiones para reconectar el servicio de energía eléctrica después de que lo suspendieron por falta de pago, y extorsiones para evitar un corte de energía.

Para presentar la denuncia es importante que llames a la línea directa de CFE, que es: 071. También puedes acudir a un Cetro de Atención a Clientes para denunciar el hecho, en cualquiera de las dos opciones te brindarán atención y darán seguimiento al caso.

Es importante señalar que, para presentar la queja en contra de los empleados de la paraestatal, debes tener el nombre del trabajador o contratista, el día y la hora en que ocurrieron los hechos; en caso de que el trabajador o contratista de la CFE lleve vehículo oficial, debes indicar el número de placas o de serie.

A través de la línea telefónica 071 y en los Centros de Atención a Clientes también podrás presentar denunciar si consideras que el recibo de luz es excesivo en comparación a meses pasados, o no coincide con tu consumo.

La CFE ha implementado otras plataformas para que el usuario esté en contacto con la empresa, como es la aplicación CFE Contigo, desde la cual podrás realizar diversos trámites, incluso pagar tu recibo de luz.

