Alejandro recibió su cuenta del servicio eléctrico bimestral de la CFE con un incremento de más de 200 por ciento, situación que despertó su preocupación, ya que este servicio es básico para las familias mexicanas, y más en tiempos de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Cómo él, múltiples usuarios de Twitter compartieron imágenes de sus recibos de luz, donde se observan aumentos. Para el periodo del 30 de octubre al 29 de diciembre de 2020, Alejandro mostró un cobro 274 pesos por el servicio eléctrico, mientras que del 29 de diciembre al 3 de marzo de este año la tarifa aumentó a 848 pesos, lo que representa un alza de 209 por ciento.

CFE niega incremento de tarifas pese a quejas

Es de señalar que la preocupación se gesta en el encarecimiento del gas natural hace un mes por un vórtice polar que afectó a Texas; dicha situación ocasionó una reducción en el suministro hacia México y provocó apagones, ya que el gas es el principal combustible para la generación eléctrica.

Aunado a estos hechos, el precio del energético pasó de 3 dólares el millón de BTU (unidad térmica británica) a 200 dólares el millón de BTU. Por su parte, la CFE señaló que esos 20 mil millones, dado que se metieron a una alerta crítica, serán prorrateados y absorbidos a lo largo de 12 meses.

CFE niega aumento de tarifas del servicio pese a quejas de usuarios.

Lo anterior con la finalidad de que no se reporten afectaciones en las tarifas de luz, por lo que garantizó que la población no verá el impacto en sus recibos. Ante la situación, la CFE reafirmó que no habrá afectación a las tarifas de electricidad de la población, y señaló que se cumplirá el compromiso del Presidente de no tener un aumento en las tarifas.

La Verdad Noticias informa que el aumento a más del doble puede explicarse debido a que la CFE aplica un apoyo gubernamental (subsidio) para las tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F; no obstante, la compañía refleja en el recibo el consumo y explica que a un mayor uso, el apoyo es menor, por lo que llega un punto que si el consumo es elevado se cobra el costo del servicio en su totalidad.

