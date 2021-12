CFE multa con 217 mil pesos a abuelitos, al señor le dio un infarto al enterarse

Juan y su esposa Guadalupe exponen su situación, y es que la injusticia y el descaro de una comisión les ha provocado mucho daño. La CFE multa con 217 mil pesos a abuelitos.

Los afectados cuentan que el pasado 19 de agosto de 2021 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegaron a su domicilio cuando ellos no estaban y tras una supuesta revisión de rutina encontraron un "diablito" y que su tarifa que pagaban no coincidía con todos los electrodomésticos (climas) que tenían en casa.

Doña Guadalupe Martínez contó que encontraron un supuesto “diablito” de 220 además de aires acondicionados, pero ella señala que no tiene ni uno, además solo cuenta con un refrigerador viejo y una lavadora.

Desde hace tres meses esta familia no cuenta con energía eléctrica por lo que para los quehaceres domésticos deben de pedir energía eléctrica a sus vecinos, y sus dos nietos tienen que conseguir ayuda en alguna casa para que puedan tomar sus clases en línea.

Además que por las noches iluminan su casa a medio construir con dos pequeñas lámparas de luz solares que tenían guardadas.

Y es que cuando les cortaron la luz tuvieron ellos ni siquiera estaban, por lo que fue hasta el día siguiente que fueron a las oficinas de CFE, donde les informaron que para reinstalar el servicio, tenían que pagar una multa de 217 mil 306 pesos.

Juan y Guadalupe dicen que ellos no pueden pagar esa cantidad, ya que son comerciantes y que apenas gana el salario mínimo, sobre todo con el coronavirus, hay días que solo alcanzan de 20 a 60 pesos, que es lo que les sirve para comer.

Lo peor del caso, donde la CFE multa con 217 mil pesos a abuelitos, es que ni siquiera tiene corriente eléctrica y los recibos para el cobro de esta sigue llegando, además del de reconexión siguen llegando a su casa.

Don Juan sufrió un infarto al saber de la multa

El 9 de agosto Juan había sido operado para ponerle un marcapaso, pero tan solo 15 días después volvió a ingresar al hospital por un preinfarto que tuvo derivado de la preocupación que le causó no poder pagar la multa que requería. Y es que el señor es hipertensión, diaforético y se le dificulta caminar debido a otra operación que tuvo en las piernas.

"Tengo papeles que demuestran todo lo que he pasado por la misma presión en lo personal por lo de la luz", dice Juan.

Y si esto no fuera suficiente, que la CFE multa con 217 mil pesos a abuelitos otros trabajadores de CFE, esta vez les dijeron que ellos arreglarían su problema por 50 mil pesos, evidentemente esto tampoco lo pueden pagar.

Pero la cosa no termina allí, ya que en Atención a Clientes en las oficinas de CFE, los trabajadores los trataron despóticamente y les ofrecieron llegar a un convenio para ir abonando por pagos el costo de la multa, pero no aceptaron porque no cometieron alguna falta.

Como la CFE multa con 217 mil pesos a abuelitos buscan impugnar la multa ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La pareja dice "Hemos ido a ver a otros licenciados para que nos puedan ayudar, que también son gratuitos”.

Denuncias contra CFE por multas injustificadas

El caso donde la CFE multa con 217 mil pesos a abuelitos, no es el único, el 23 de noviembre de este año, integrantes del Movimiento Renovador Democrático, liderados por Marco Antonio Moncayo Parra, denunciaron ante medios de comunicación los abusos que personas de CFE.

Las quejas eran por los cobros elevados en multas de más de 100 mil pesos, porque supuestamente las tenían anomalías como diablitos.

En ese mismo mes, cinco ex trabajadores de CFE se manifestaron por despido injustificado y acusaron a los administradores de la empresa de luz de pretender sembrar cargos extras a los usuarios y reportar anomalías donde no las había.

Por el momento la CFE multa con 217 mil pesos a abuelitos y estos tendrán que esperar hasta que la Profeco o alguna de las otras instancias a las que fueron a presentar su queja los puedan ayudar. Mientras tanto seguirán viviendo sin luz.

