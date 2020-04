CFE descarta condonar o aplazar pago de luz por COVID-19

cfe coronavirus mexico

Manuel Barlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), descartó que se condone el pago de servicio de luz en tanto pasa la crisis generada por el coronavirus COVID-19.

El funcionario de la CFE, al salir del Palacio Nacional, indicó que la empresa no está en la posibilidad ni siquiera de aplazar el pago del servicio, ya que mes con mes se tiene que pagar el salario de 90 mil trabajadores y comprar combustible para mantener activa la red.

Ayer el director de la @CFEmx, @ManuelBartlett envió una carta aclaratoria a @Reforma, misma que publicaron incompleta, incumpliendo con nuestro derecho constitucional de réplica.



Aquí la carta completa ���� pic.twitter.com/oLY0MLZaWe — Luis Bravo Navarro (@luis_bravon) April 9, 2020

"CFE no puede condonar la electricidad, hay quienes piensan que la CFE puede dejar de cobrar o alguna empresa dice yo te pago en tres meses, pero no se dan cuenta que es una empresa como cualquier otra que tiene 90 mil trabajadores, que tiene que pagar salarios, comprar combustible para generar electricidad y no puede hacer condonaciones”.

Población tiene que realizar pagos a la CFE

Bartlett aceptó que se revisará con cuidado los casos en que si exista imposibilidad de pago, pero la regla general es que la población atienda a su responsabilidad de realizar sus pagos y mantener funcionado a la empresa estatal.

"Entender que la CFE es su empresa para garantizar electricidad en hospitales en casas es una cuestión vital y debe cumplir su responsabilidad", indicó.

El director indicó que la comisión informó que en el marco del plan de infraestructura energética, CFE tiene planeado invertir 3 mil millones de dólares durante el sexenio y servirá para tener una empresa moderna y funcional; también para reactivar la economía tras la crisis del coronavirus.

"Las inversiones que vamos a hacer para fortalecer a la CFE, vamos a hacer un enorme esfuerzo para fortalecer la CFE y dejar una empresa con toda la capacidad para atender al país", señaló.

La semana próxima se dará a conocer un programa de inversión pública, privada y social para el sector energético, que prevé inversiones por un monto aproximado de 339 mmdp, informó el presidente de México, @lopezobrador_. pic.twitter.com/JneMPWFsL0 — CFEmx (@CFEmx) April 5, 2020

Mencionó que aunque la comisión de electricidad no está normada por las reglas del gobierno, se sumará a la estrategia de reducir el 50 por ciento el gasto corriente y aceptó donar su aguinaldo para atender la contgencia sanitaria.

"Tenemos que hacer un análisis de recortar el gasto corriente porque vamos a tener problemas de menos ingresos en diversas áreas, tenemos que llevar un análisis que tenemos que aportar para suplir lo que se va a dejar de recibir, es un proceso permanente hora por hora", comentó.