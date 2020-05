CFE deja sin luz a 39.000 habitantes de Michoacán, durante la crisis por COVID

Al menos 39.000 habitantes de diferentes municipios de Michoacán se quedaron sin energía eléctrica, debido a la falta de pago, originado por la crisis económica que trajo consigo el nuevo coronavirus y las medidas de aislamiento social, denunció el diputado federal Armando Tejeda Cid.

De acuerdo con el legislador de la bancada de Acción Nacional, Michoacán se ubica en la cuarta entidad del país con el mayor número de familias que se quedaron sin los servicios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), durantes los meses de abril y mayo.

Los datos fueron consultados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia de la CFE, la cual detalla que por encima de Michoacán, se encuentra el Estado de México, donde cortaron el servicio en 48.000 hogares, seguido de la Ciudad de México y Jalisco a 43.000, detalló el diputado.

Más de un millón de mexicanos sin empleo

En este contexto, el diputado del PAN recordó que hasta el momento más de un millón de mexicanos se quedaron sin empleo en los últimos dos meses por los efectos de la pandemia, por lo que la falta de dinero para el pago de servicios es evidente, aunque debería haber prórroga para las familias afectadas.

Los michoacanos no tienen para pagar la luz ante la falta de recursos por la crisis de coronavirus.

“Porque no solamente les quitan la luz, por no tener con que pagar, sino que además, muchos mexicanos, cuando se acabe la cuarentena no tendrán un empleo o un sustento para sus familias”, señaló.

Ante esta situación, Armando Tejeda Cid anunció que alista una demanda en contra del director de la CFE, Manuel Barlett, para que atienda el pliego petitorio en el que se solicita la prórroga para el pago del recibo, además de congelar las tarifas excedentes e intermedias durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria.