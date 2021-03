De acuerdo con registros de la estación Cruz Roja, durante el 13 de marzo se registraron concentraciones horarias de dióxido de azufre (SO2) por encima del valor límite de exposición a 1 hora de 75 ppb (partes por billón), procedentes de la termoeléctrica de CFE en Salamanca.

Por ello, Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato pide a la población de Salamanca y ciudades aledañas, atender el estado de guarda la calidad del aire ante los altos niveles de concentración de contaminantes registrados en las últimas horas.

Contamina CFE a poblados de Guanajuato

Trascendió que las concentraciones horarias máximas producto de la CFE fueron de 153 ppb a las 10:00 a.m. del día 13 de marzo, en tanto que, para el día 14 de marzo se han mantenido por debajo de 15 ppb, De 1:00 a 10:00 a.m. del día 13, las concentraciones se mantuvieron por encima del valor límite (75 ppb), salvo a las 7:00 a.m. de ese mismo día que fue de 73 ppb.

La Verdad Noticias informa que, la zona de cobertura de la estación involucra principalmente las colonias de San Chihuahua, Bellavista, San Gonzalo, Franco y Salamanca Centro. Durante este horario la dirección del viento se mantuvo proveniente del este.

CFE contamina aire de poblaciones en Guanajuato.

Derivado de los efectos adversos a la salud humana por la exposición de corta duración al SO2, la NOM-022-SSA1-2019 establece 75 ppb, como concentración límite de exposición en 1 hora, y de 40 ppb para la exposición al promedio de 24 horas.

Respecto a Irapuato, según con registros de la estación Bomberos, ubicada en la zona centro, durante la madrugada del día 13 de marzo se registraron picos de concentraciones de SO2, siendo los valores máximos de 42 ppb a las 11:00 a.m, posterior a esa hora y hasta el día 14 las concentraciones permanecieron por debajo de los 25 ppb.

Los registros se encontraron por debajo del valor límite de exposición en 1 hora para la protección a la salud de la población (75 ppb); sin embargo, es poco común contar con estos datos al no tener una fuente específica que lo origine.

Dicha información puede ser consultada en https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/ y será reportada diariamente el comportamiento de contaminantes, con el objetivo de mantener informada a la población.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.