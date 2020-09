CFE aumentó hasta 30% las tarifas de luz, acusan empresarios de Colima

A pesar de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha insistido que en ninguna zona del país se ha aplicado aumento a las tarifas de luz, empresarios y usuarios del estado de Colima acusaron que la paraestatal comenzó a cobrar hasta 30 por ciento más en relación al año pasado.

Felipe de Jesús Santana Linares, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Colima, hizo un llamado a la Empresa Productiva del Estado para apoyar a los más de siete mil empresarios de este sector y así evitar que se queden sin luz por falta de pago, al resaltar que derivado de la pandemia del Covid-19 han resultado afectados financieramente.

Piden a CFE apoyo a empresarios tras aumento de tarifas

Y es que refirió que hasta el momento ha sido mínimo el apoyo que les han brindado por lo que tienen que administrase para seguir generando los más de 30 mil empleos directos en la entidad, por eso “merecen un poquito más de apoyo”.

“Ya no se está en la posición de querer, como empresarios, sacar ganancias, sino de sobrevivir, y que los empleos que dan no se pierdan, que no se cree una mayor inseguridad al no haber empleo”, resaltó Santa Linares.

Pues mencionó que ante la falta de trabajo, se puedan dar más robos, “no queremos que haya robos, no queremos que haya extorsión, creemos que somos parte de la solución, entonces hacerle un llamado a la CFE y decirle que no podemos estar aguantando tantos incrementos, que busquen otra manera de sacar dinero y no se lo estén quitando a la población”.

Te puede interesar: CFE derrama combustóleo en la laguna Cuyutlán

CFE aumentó hasta 30% las tarifas de luz, acusan empresarios de Colima

El presidente de Canirac en Colima mencionó que los mismos empresarios se han tenido que cooperar para realizar el pago del recibo de luz y con ello evitar que la CFE deje sin servicio de energía eléctrica los establecimientos.