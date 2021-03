Este viernes, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, acusó a las grandes empresas de no pagar por subirse a la red de transmisión eléctrica y recibir subsidios millonarios.

Mencionó que los subsidios los han autorizado en administraciones pasadas, y además reveló que en todo 2020 las empresas Oxxo, Walmart y Bimbo dejaron de pagar más de mil millones de pesos por subsidios.

CFE acusa a grandes empresas de recibir subsidios millonarios en energía eléctrica

“Sólo en el caso de esas empresas mencionadas, el monto es de mil 100 millones de pesos. Eso equivaldría a vacunar a todos los adultos mayores de Jalisco, Yucatán, Tamaulipas, Baja California y Tabasco”, puntualizó Bartlett.

Familias pagan más de luz que las grandes empresas

Destacó que con la reforma energética de 2013 las familias de clase media y popular pagan mucho más por la electricidad que las grandes empresas, lo que ha representado importantes pérdidas económicas para la Comisión Federal de Electricidad.

De esta manera, Manuel Bartlett cuestionó el beneficio de dicha reforma para el servicio público, cuando las grandes empresas no pagan lo justo y además son subsidiados con recursos federales.

“Las familias de clase media, de clase popular, las pequeñas empresas luchan por subsistir y que pagan la electricidad, este es un ejemplo típico de los gobiernos oligárquicos", aseguró.

De acuerdo con Bartlett, la CFE tiene grandes pérdidas al no ser despachada y por cumplir con un contrato en el que tiene que comprar energía cara a un privado.

“La energía no despachada es 45 por ciento de la CFE, la mitad de las centrales no se despacha. Tenemos pérdida de 215 mil millones de pesos al no ser despachadas la mitad de nuestras empresas. Por la energía que tiene que comprar a un privado, CFE pierde 222 mil millones de pesos más.

“Cuando se analiza lo que han creado, no tienen relación con un sistema de mercado, no tiene relación con un sistema de competencia, es un sistema de atraco, de beneficio a los privados, es un sistema de injusticia social”, informó el director de la CFE.

