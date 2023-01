CFE: Estas malas prácticas en el hogar elevan el costo de tu recibo de luz

La llamada ‘cuesta de enero’ obliga a las familias mexicanas a buscar opciones para ahorrar y en esta ocasión en La Verdad Noticias te traemos algunas malas prácticas que provocan un aumento en el pago del recibo de luz de la CFE.

Lo primero que debes saber es que la factura de la luz suele aumentar durante las vacaciones debido a que los miembros de la familia pasan más tiempo en el hogar y a mayor consumo, mayor será el monto a pagar.

Sin embargo, existen algunas recomendaciones para ahorrar energía y que tu recibo de luz no llegue muy caro, a continuación te las presentamos así que toma nota y no olvides apagar los aparatos que no estén en uso.

¿Por qué me sale alto el recibo de luz de la CFE?

El monto en el recibo de luz varía dependiendo del consumo en el hogar.

Para entender la diferencia en las tarifas es importante que seas leer el medidor de luz y de esta forma poder llevar tu propia lectura y poder levantar una queja en caso de encontrar diferencias.

Algunos de los aparatos que mayor consumen aun cuando están apagados, pero si se mantienen conectados son: calefactores, electrodomésticos, computadoras, Xbox o PlayStation, refrigerador, entre otros.

Dispositivos electrónicos como el Chromecast, que se usa para vincular el celular y reproducir contenido, muy popular en la era previa a las Smart Tv o los estéreos, son artefactos que consumen gran cantidad de energía, en especial se pertenecen gran parte del día conectados.

Una opción para disminuir el costo del recibo de luz es desconectar los aparatos que no estén en uso como televisores, radios o microondas.

Te puede interesar: CFE: ¿Te cobraron de más tu recibo de la luz? Esto puedes hacer

¿Cómo pagar menos a la CFE?

Se puede ahorrar energía y pagarle menos a la CFE.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió alguna serie de tips para bajarle al consumo y por ende, al recibo de luz de la CFE. Entre los que se encuentran:

Evitar el uso de aparatos al mismo tiempo.

Establece horarios.

Desconecta tus electrodomésticos en desuso.

Aprovecha la luz natural.

Evitar focos halógenos: Este tipo de focos generan un consumo alto de energía, por lo que es mejor utilizar luz natural cuando sea posible.

Optimiza el uso de la lavadora.

Al ahorrar en energía pagarás menos en el recibo y evitarás un corte de luz por falta de pago. Recuerda que en caso de que se haya pasado la fecha límite del pago del recibo de luz de la CFE, cuentas con un plazo de 20 días naturales para saldar la deuda y evitar la suspensión del servicio.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram