CFE: ¿Cuál es la mejor hora para poner la lavadora y ahorrar energía?

CFE: ¿Cuál la mejor hora para poner la lavadora y ahorrar energía?

Durante el invierno, el recibo de luz CFE aumenta casi un 30% en los hogares, según datos de la Comisión Federal de Electricidad, es por ello que La Verdad Noticias te traemos algunos tips para ahorrar energía, así como la mejor hora para poner la lavadora y evitar altos costos.

Lo primero que debes saber es que existen diversas formas de ahorrar hasta el 50% de la cuenta de energía eléctrica, sin tanto esfuerzo.

Tu recibo de la luz consta de dos componentes principales: un monto fijo, que depende de la potencia contratada, y uno variable, que corresponde al consumo. El costo por costo de 1 KW por un día varía de 25 a 42 pesos, aproximadamente, y un consumo habitual de una persona por día puede estar entre los 150 a 300 W, según datos de la comisión.

Formas para ahorrar energía según CFE

Los equipos conectados pero sin usar representan el 11% del gasto eléctrico de una casa promedio. Desconectarlos, ahorraría inmediatamente entre el 10 o 15% de la cuenta.

Cambia los focos convencionales por lámparas ahorradoras. Consumen 75% menos de energía eléctrica, duran 10 veces más y proporcionan la misma iluminación.

Aprovecha al máximo la luz natural para hacer el mayor número de actividades en el hogar.

Limpia con frecuencia focos y lámparas, ya que el polvo bloquea la luz que emiten.

Usa colores claros en techos y paredes.

El aire acondicionado no debe estar a más 24ºC en verano y 19ºC en invierno.

Ventila tu casa de forma natural.

Revisa que tu refrigerador selle bien al cerrar, consume menos electricidad, si la puerta se abre lo menos posible.

CFE: ¿Cuál es la hora más barata para poner la lavadora?

Entre las 01:00 am a 06:00 am son los mejores horarios para utilizar la lavadora y la plancha, ya que es cuando no hay mucha demanda de electricidad, de acuerdo con Ramsés Pech, analista en temas energéticos.

09:00 am a 18:00 horas alta demanda

18:00 a 20:00 horas baja debido a que la gente va a su casa

0:00 a 2400 horas alta demanda la gente regresa a su casa.

01:00 a 06:00 am baja demanda

¿Cuál es la mejor hora para lavar?

El 71% de las viviendas en México usa lavadora, siendo aún diferencial el porcentaje entre localidades urbanas y rurales. El horario de uso de los equipos consumidores de energía se relaciona con el horario de saturación y mayor costo de la energía, lo que se vería reflejado en el recibo de luz de CFE. De acuerdo con expertos, la mejor hora para poner la lavadora es de 01:00 a 06:00 am debido a la baja demanda.

