CFE: Conoce toda la historia de la comisión federal de electricidad en México

La comisión federal de electricidad, mejor conocida como la CFE, es una dependencia pública que se encarga de proveer el servicio de energía eléctrica en toda la república mexicana, labor que han desempeñado desde hace varias décadas.

Desde su fundación, la CFE ha pasado por muchos obstáculos, logros, escándalos e incluso crisis, por lo que ahora te hablaremos un poco más acerca de esta dependencia, la cual ha causado un gran impacto en el país, tanto negativo como positivo.

A lo largo de esta nota te hablaremos de todos los detalles interesantes acerca de la comisión federal de electricidad, pues no solo se encargan de proveer energía eléctrica en los hogares mexicanos, sino que también existen datos muy importantes de su historia.

La fundación de la CFE

En 1937 el gobierno federal fundó la CFE

La comisión federal de electricidad fue fundada el 14 de agosto de 1937 por el gobierno federal de México, y desde su fundación hasta la actualidad, la CFE abastece de energía eléctrica a un aproximado de 26.9 millones de mexicanos, siendo más del 50% de la población.

Los primeros proyectos de energía de la CFE se realizaron en los estados de Guerrero, Michoacán (Pátzcuaro), en Chiapas (Suchiate), en Oaxaca y en el municipio de Ures en Sonora, donde se colocaron las primeras plantas de producción de energía eléctrica.

El objetivo de la CFE es generar, transmitir, controlar y comercializar la energía eléctrica en toda la república mexicana, siendo la empresa más grande del sector energético en toda América Latina, teniendo varias sub empresas entre sus filiales.

La expansión de la comisión federal de electricidad

La CFE absorbió las zonas de servicio de la LyFC

La influencia de la CFE se consolidó en el año 2009 con la extinción de la compañía denominada ‘Luz y fuerza del centro’ (LyFC), donde la dependencia comenzó a hacerse cargo de las áreas de la extinta compañía, dándole la oportunidad de expandirse.

Asimismo, tras la consolidación de la CFE como la compañía número 1 de producción de energía eléctrica tanto en México como en América Latina, la dependencia se hizo propietaria de la única central nucleoeléctrica del país, la que usa dos reactores de tipo BWR.

Esta planta nucleoeléctrica se encuentra ubicada en el estado de Veracruz, siendo llamada oficialmente como Central nuclear de Laguna Verde, la cual ha sido una de las sedes más importantes de la CFE en el país y sus alrededores para la producción de energía.

Los predecesores de la CFE

Antes de la CFE empresas privadas daban el servicio de electricidad

La CFE fue fundada en el año 1937, pero el servicio de energía eléctrica ya era empleado antes de esta época, pero empresas privadas eran quienes tenían el control del suministro eléctrico en el país, que en ese entonces tenía una población promedio de 18.3 millones de habitantes.

Entre las empresas que se encontraban en este dominio, estaba The mexican light and power company, que proveía energía en el centro del país, mientras que The american and foreign power company con tres sistemas interconectados daba energía en el norte de México.

Por otra parte, en el occidente del país, la compañía eléctrica de Chapala era la encargada de suministrar la energía eléctrica, aunque tenían serias dificultades, y para el año 1937 sólo siete millones de los 18.3 millones contaban con el servicio de electricidad.

El museo tecnológico de la CFE

El museo de la CFE cerró en 2015

Poco después de casi 40 años de funcionamiento, el 20 de noviembre de 1970 fue fundado el museo tecnológico de la comisión federal de electricidad, (MUTEC), que se enfoca en informar sobre el ramo de la energía eléctrica, localizado en la ciudad de México.

El museo MUTEC estuvo en funcionamiento por 45 años, siendo cerrado de forma definitiva en el mes de septiembre del año 2015, cerrando las puertas al público en la segunda sección del bosque de Chapultepec, siendo así el fin del primer museo interactivo.

Entre las salas con las que contaba el MUTEC se encuentran una de física, ‘la casita del ahorro de energía eléctrica’, electrópolis, pura energía pura, Robothespian, Jardín tecnológico, las cuales tenían información relacionada con el sector energético.

La reforma energética y la CFE

La reforma de AMLO busca beneficiar a la CFE

Recientemente el presidente de la república mexicana propuso la nueva reforma energética, la cual tenía como uno de los principales objetivos detener la privatización en el sector energético y darle prioridad a la CFE para el suministro del servicio en todo el país.

Asimismo, muchas incongruencias han surgido después de la aprobación de la reforma, ya que se planeaban hacer muchas renovaciones en la infraestructura de la dependencia, mismas que se cancelaron después de que se dio luz verde a la nueva ley.

Entre cierres de plantas obsoletas, mejoras en el servicio, tanto en el costo como en la infraestructura, recientemente la CFE reveló que continuará usando las instalaciones obsoletas y altamente contaminantes que se planearon desmantelar en un principio.

El escándalo del incendio de la CFE en Tamaulipas

Este ha sido uno de los mayores escándalos de la CFE

En el mes de diciembre de 2020, un incendio presuntamente originó un apagón en la zona norte del país, dejando sin el servicio de energía eléctrica a más de 10 millones de habitantes, lo que ocasionó un gran escándalo en contra de la CFE.

Tras la solicitud de la difusión del expediente, se reveló que la CFE se reservará los datos por dos años, aunque esta petición fue revocada y esto permitió darse cuenta que las evidencias que presentaron eran totalmente falsas, causando gran controversia.

Tras poco más de tres meses desde el percance, las investigaciones en cuanto al supuesto apagón en Tamaulipas han dado mucho de qué hablar, principalmente entre la población afectada por el incendio, ya que causó pérdidas millonarias en el norte del país.

La evolución de la CFE en el país

CFE: Conoce toda la historia de la comisión federal de electricidad en México

Después de establecer a la comisión federal de electricidad como una dependencia federal, las sedes y plantas de la misma comenzaron a surgir en todo el país, siendo en 1989 el nacimiento de la primera planta hidroeléctrica de la CFE, una de las más importantes.

Durante el mandato de Porfirio Díaz fue que la CFE se estableció como una organización de carácter público, teniendo como primera actividad oficial la colocación de 40 lámparas de arco en la plaza de la constitución y otras 100 más en la alameda central.

Anteriormente en 1960, el presidente de ese entonces Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, con el propósito de mejorar y aumentar el rendimiento del servicio, que en esa década era solo para el 44% de la población total de la nación.

La CFE en el mundo de la tecnología

CFE Contigo es el nombre de la app oficial

Con los avances constantes en el ramo de la tecnología, era de esperarse que la CFE actualizara sus servicios, lanzando su aplicación móvil para atención a clientes y realización de trámites a cualquier hora y en cualquier lugar desde un teléfono celular.

CFE Contigo es el nombre de la aplicación oficial de la comisión federal de electricidad, con la cual han conseguido millones de usuarios y una mejora en sus servicios, facilitando los procesos para los clientes que carecen de tiempo para realizarlos de forma presencial.

Desde consultar tu saldo, pagar los servicios otorgados y contratar o cancelar el servicio, la app de la CFE se actualiza constantemente para ofrecer más opciones a sus clientes, garantizando la protección de la información de los usuarios después de habilitar los pagos.

Los requisitos para contratar el servicio de la CFE

Esta es la documentación que necesitas en la CFE

Para solicitar el servicio de la CFE, ya sea por un cambio de domicilio o una reinstalación, se requieren ciertos documentos para acreditar la identidad del cliente potencial, los cuales se deben presentar al momento de realizar la solicitud de contrato para adquirir el servicio.

Para contratar el servicio de energía eléctrica necesitas documentos como tu identificación oficial, comprobante de domicilio, RFC y número telefónico junto a un correo electrónico, mismos que servirán para registrarse ante la dependencia y obtener el servicio.

Asimismo, el servicio también puede ser solicitado por una tercera persona, para lo que necesitarás redactar una carta poder y presentar identificaciones oficiales, tanto del titular como de la persona que solicitará el servicio, siendo esto lo que necesitas para obtener tu contrato.

Así es como la CFE te identifica con el RMU y RPU

Estos números sirven a la CFE para identificarte

Además de tus datos personales, la CFE implementó una estrategia para poder identificar a los usuarios nuevos como los actuales, ya que al ser millones en todo el país, el número generado es indispensable para poder señalarte como cliente, siendo estas el RMU y RPU.

El RMU es el registro móvil de usuario, y le sirvió a la CFE para identificar a sus usuarios de una forma más fácil, consta de una serie de 27 números que incluyen datos de información del cliente como el código postal, la fecha de instalación y el código de del recibo.

Por otro lado, el RPU es el registro permanente de usuario, teniendo solo 12 números, los cuales se extraen de los 27 dígitos del RPU, y tiene una manera más detallada de localizar a los usuarios, ya que este número es irrepetible y puede servir para realizar trámites en oficina.

Las protestas contra la comisión federal de electricidad

El servicio de la CFE no es del agrado de todos los mexicanos

En más de una ocasión las protestas en contra de la CFE han generado grandes golpes para la empresa, ya que en algunos puntos de la república, las denuncias por el servicio deficiente o los altos costos del servicio han ocasionado todo tipo de manifestaciones.

Uno de los problemas de la CFE es la lentitud que tienen para resolver los problemas con el servicio eléctrico, pero una gran agilidad para suspenderlos si los pagos no son realizados a tiempo, algo que por supuesto no es el agrado de millones de mexicanos en el país.

Desde bloqueos de las instalaciones hasta de lugares públicos, la CFE ha tenido un sinfín de denuncias por su mal servicio, siendo el norte del país uno de los más afectados por este tipo de problemáticas que día a día reducen la preferencia de usuarios en México.

Manuel Bartlett, la cabeza de la CFE

Manuel Bartlett Díaz es el actual director de la CFE

Desde el año 2018 Manuel Bartlett Díaz se convirtió en el director general de la comisión federal de electricidad, siendo el director número 20 de la dependencia desde su fundación en el año 1937, ostentando el cargo por casi tres años hasta el momento.

Asimismo, se ha revelado que el funcionario tiene el segundo mejor salario en México, ya que aproximadamente percibe la impresionante cantidad de 2 millones, 234 mil pesos al año, estando únicamente por debajo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al mes esta cantidad se dividiría aproximadamente en 200 mil 94.50 pesos al mes, esto de acuerdo con información revelada por el proyecto de egresos de la federación (PEF), lo que lo vuelve la persona mejor pagada del gabinete de AMLO en 2021.

Las pérdidas de la CFE en 2020

La CFE sufrió pérdidas millonarias en 2020

Debido a la caída del peso ante el dólar, muchas empresas sufrieron millonarias pérdidas a lo largo del año 2020, y la comisión federal de electricidad no fue la excepción, pues reportaron una merma total de 78 mil 919 millones de pesos a nivel nacional.

La reducción de costos energéticos y combustibles fue de casi 80 mil 889 millones de pesos, la cual incluía modificaciones tanto en servicio como en infraestructura para el lapso de tiempo entre el año 2020 hasta el 2022, causando un decrecimiento del avance de la CFE.

Por otra parte, los ingresos netos de la CFE durante el 2020 ascendieron a 503 mil 636 millones de pesos, que en comparación con el 2019, donde se obtuvieron 537 mil 397 millones de pesos, tuvieron una disminución del 10% en sus ganancias anuales.

¿Cómo identificar al personal de la CFE?

En más de una ocasión miles de clientes de la CFE han sido víctimas de robos o estafas por parte de personas que afirman pertenecer a la dependencia, por lo que se lanzaron una serie de alertas para identificar de forma correcta al personal de la comisión federal de electricidad.

Los empleados de la CFE portan en todo momento el gafete que los acredita como personal autorizado de la dependencia, además de vestir el uniforme oficial de la empresa y en algunos casos protección como cascos dependiendo del servicio.

La identificación siempre deberá tener la leyenda ‘al servicio de la CFE’, además de contar con el número de de orden y servicio del domicilio que visita y deberá mostrarlo si es requerido por el cliente, además de que ningún empleado solicita pagos extras o propinas.

El golpe de la CFE a otras empresas

Los cambios de la CFE han afectado a otros sectores

Como te informamos en La Verdad Noticias hace unas semanas, tras las extremas condiciones climáticas en el norte del país y Estados Unidos, el suministro de gas natural proveniente de Texas afectó bastante a la CFE al ser su principal fuente de energía.

Debido a la alta demanda y los constantes apagones, la comisión federal de electricidad tuvo que recurrir al empleo del combustóleo, aunque este combustible resultó ser más contaminante, también afectó de otras formas a otros sectores.

Recientemente se reveló que tras el aumento del uso de este material, especialmente a Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) pues el traslado de combustible para la central termoeléctrica en Guerrero le dio un fuerte golpe a sus operaciones portuarias.

La fuente de energía de la CFE

El combustóleo se ha convertido en la nueva fuente de energía de la CFE

Como te mencionamos, el gas natural es el principal combustible en las plantas de la CFE para la generación de energía eléctrica, y tras el apagón se ha empleado el combustóleo, aunque a lo largo de los últimos meses se ha hablado de una nueva opción.

Tras las constantes demandas por la población, se mencionó que parte de la reforma energética tendría como objetivo descontinuar o desmantelar las centrales eléctricas de la CFE que ya no eran aptas para el funcionamiento debido a sus altos niveles de contaminación.

Desgraciadamente la CFE mantendrá en operación algunas de estas plantas, pero también se ha mencionado que están trabajando en nuevas opciones para reemplazar los combustibles contaminantes por otros que no causen tanto daño al medio ambiente.

La opción eco friendly de la CFE

El hidrocarbón tiene un menor impacto en el medio ambiente

Hace unas semanas, la secretaría de obras y servicios de la ciudad de México (SOBSE) informó sobre el nuevo proyecto implementado por la CFE, en el que utilizarían desechos orgánicos para la creación de un nuevo combustible para alimentar su central hidroeléctrica.

Usando dos plantas, se creará una biomasa que permitirá la creación de palets de hidro-carbón, que serían un reemplazo al uso de carbón tradicional, que es altamente contaminante, y con el cual buscarán reducir la emisión de gases que dañen la atmósfera.

Cabe mencionar que este podría ser un gran paso para la CFE, pues este cambio tendría un gran avance en la manera de generar energía eléctrica en la central, la cual produce el 5% de toda la energía que es suministrada a nivel nacional y tendría un beneficio para el ambiente.

Las ventajas que ofrece la CFE a sus clientes

Entre las ventajas que la Comisión Federal de Electricidad ofrece a sus clientes, se encuentran algunas facilidades como consultar tu próxima fecha de pago, realizar los pagos, resolución de dudas, entre otras a través de su aplicación móvil.

Asimismo, debido a la pandemia, el uso de los CFEMáticos aumentó, pues estos aparatos ayudan a los clientes a realizar sus transacciones de una manera más fácil y sin la necesidad de hacer filas por varias horas en las oficinas de la dependencia.

Por otro lado, también presentaron recientemente una serie de innovaciones en su servicio, con las cuales esperan mejorar su imagen ante la ciudadanía mexicana, así como para facilitarles aún más todas las tareas que tengan pendientes referentes a sus servicios.

CFE presenta el pago amortiguado

En los últimos días, la comisión federal de electricidad presentó a sus clientes la opción del pago amortiguado, el cual permite sustituir la facturación real por un pago calculado de un promedio con base en los pagos mensuales realizados por el cliente en los últimos 12 meses.

Con esta nueva estrategia, la CFE busca proporcionar a sus clientes un factor de estacionalidad alternativa para sus facturaciones y pagos, así como permitirles pagar la misma cantidad en el plazo de un año, solicitando requisitos menores.

Esta modalidad es exclusiva para cuentas domésticas, a excepción de la 01, y será renovada automáticamente después del vencimiento de los seis bimestres del contrato a menos que el cliente decida suspender el servicio al terminar el convenio.

La competencia de la CFE con empresas privadas

Empresas privadas son la mayor amenaza de la CFE

Aunque en un principio la CFE dejó de lado a las empresas privadas tras su fundación, con el paso de las décadas y por modificaciones de las diferentes administraciones presidenciales, la presencia de la dependencia se ha reducido drásticamente.

En las últimas semanas, los titulares de la CFE acusan a gobiernos anteriores de ser los culpables de la disminución de actividades para su empresa, y tenían que su participación en el sector energético disminuiría en casi un 30% para el año 2029, algo bastante riesgoso.

Por otro lado, después de esta fecha, el decrecimiento aumentaron un 16% más, por lo que tras la aprobación de la reforma energética de AMLO se espera que la situación económica en el sector energético mejore para la CFE, ya que se encuentran en una crisis actualmente.

La actualización de la CFE en servicio a clientes

El servicio a clientes de la CFE ahora tiene mejores opciones

Las constantes actualizaciones de la comisión federal de electricidad comenzaron a verse en su plataforma del servicio a clientes a través del número 071, ya que recientemente realizaron renovaciones que no solo mejoran la interacción con el cliente.

Además de esto, la renovación del servicio a cliente de la CFE significará un gran ahorro para la dependencia, ya que se estimó un ahorro aproximado de 300 millones de pesos en sus 14 centros de atención regional distribuidos a lo largo del país.

Estas modificaciones tienen como objetivo beneficiar a un total de 45 millones de clientes en la república mexicana, y se podrán atender sus necesidades de una manera más eficiente y clara para cualquier aclaración, contratación o dudas referente a sus servicios.

